Argelia ordena a los partidos que muestren las fotografías de sus candidatas en los carteles electorales

Las autoridades de Argelia han ordenado a los partidos políticos que muestren la cara de sus candidatas, después de que varias formaciones publicaran carteles en los que se veían hiyabs con un hueco en blanco en lugar de la cara.

El coordinador de la Alta Instancia Independiente de Supervisión de las Elecciones, Hasán Nui, ha afirmado que los partidos de la provincia de Bordj Bu Arreridj, afectados por la polémica, han prometido incluir las caras de sus candidatas, bajo pena de ver sus listas anuladas si no lo hacen en 48 horas.

Así, ha recalcado que cualquier lista en la que no aparezcan las fotografías de los candidatos será anulada, según ha informado la agencia estatal argelina de noticias, APS.

Nui ha indicado que esta práctica es "peligrosa", agregando que "no es legal y va contra todas las leyes y tradiciones". "Es un derecho de cada ciudadano saber a quién están votando", ha manifestado.

Un total de cinco partidos habían recurrido a la eliminación de las fotografías de sus candidatas: el Frente de Fuerzas Socialistas; la Alianza Ennahda-Justicia y Bina; el Frente Nacional Argelino; el Frente Argelino para el Desarrollo, la Libertad y la Justicia; y el Frente Nacional por la Militancia.

Fatma Tirbaj, una de las candidatas del Frente Nacional para la Justicia Social en la provincia de Uargla, ha ofrecido este martes unas declaraciones televisadas en las que no se ha mostrado su cara para explicar por qué su fotografía no ha sido publicada en las listas.

"Mostrar mi fotografía es importante, creo, pero vengo de una región del sur. Hablando con sinceridad, es muy conservadora (...) y por eso no se usa mi fotografía", ha dicho, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

"Honestamente, mi familia me ha forzado a no mostrar mi fotografía en televisión, pero no tiene problema con que mi cara esté en un cartel", ha argumentado.

Los partidos argelinos están obligados por ley a contar con entre un 20 y un 50 por ciento de mujeres en sus listas de candidatos electorales.