CATALUÑA. UN EURODIPUTADO ESPAÑOL PIDE A LA UE INVESTIGAR LAS ILEGALIDADES DEL PROCESO INDEPENDENTISTA

El eurodiputado Enrique Calvet, que fue elegido en las listas de UPyD y que está integrado en el grupo ALDE de la Eurocámara, ha pedido a la Comisión Europea (CE) que investigue las ilegalidades que han podido cometerse en Cataluña con el llamado proceso independentista.Calvet informó hoy de que ha presentado una pregunta a la CE en la que pide “una investigación en Cataluña para contrastar la vulneración de leyes que denuncia la asociación Cataluña Somos Todos”.Este colectivo difundió la pasada semana el informe 'Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista', en el que concluye que el plan secesionista dio a que en 2016 se cometieran en la comunidad catalana 178 vulneraciones de la ley, incluidos 21 incumplimientos de la Constitución.Esta entidad sostiene que el Código Penal es la norma que se violó en Cataluña el año pasado, ya que se quebrantó en 76 ocasiones, seguido de la Constitución, con 21 vulneraciones, mientras que el propio Estatuto catalán no se respetó en 10 ocasiones.“PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN”A este respecto, Calvet ha trasladado a la CE que analice estas denuncias, dada “la gravedad y las implicaciones que supondrían la veracidad” de lo que sostiene Cataluña Somos Todos.Según este eurodiputado, la UE debe analizar que “en Cataluña, en España, hay centenares de miles de ciudadanos europeos cuyos derechos y libertades son conculcados, personas que no pueden expresarse libremente, que son discriminadas, que sufren la prevaricación de sus autoridades, que son víctimas de injurias y amenazas”. Añade que estos españoles “acudir a los Tribunales no les garantiza protección alguna”.Por este motivo, Calvet pregunta a la CE si “se podría iniciar una investigación a fin de contrastar la información facilitada” por Cataluña Somos Todos y si “cabría la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción contra España”.