EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A INCLUIR EN EL SNS LA MICROPIGMENTACIÓN PARA RECONSTRUIR LAS AREOLAS DE MUJERES MASTECTOMIZADAS

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó este martes por unanimidad una proposición no de ley, fruto de una enmienda transaccional entre los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y de Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno adoptar las medidas necesarias para incluir de manera efectiva y expresa en el Sistema Nacional de Salud la micropigmentación para la reconstrucción de areolas en las mujeres sometidas a mastectomía.La diputada del PSOE Lidia Guinart fue la encargada de defender esta proposición durante el debate, donde hizo hincapié en que la micropigmentación puede contribuir a las secuelas psicológicas que el padecimiento de esta enfermedad acarrea, en numerosas ocasiones, a las mujeres, incluso una vez superado el cáncer.En este sentido, Guinart señaló que se trata de una técnica “sencilla, indolora, no traumática” y que además no provoca rechazos, por lo que supone “el broche de oro” para que la reconstrucción mamaria sea completa. “Tiene que ser un derecho reconocido en todo el territorio”, agregó.En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en la citada comisión, Francisco Igea, se mostró a favor de esta medida, pero señaló la necesidad de que se lleve a cabo un registro de estas intervenciones con el fin de evidenciar las diferencias entre los hospitales y que sirva para “caminar a la equidad en los resultados”, puesto que es “lo que más le importa a los ciudadanos”.Por su parte, la diputada del PP Silvia Heredia manifestó que la micropigmentación “está integrada desde hace años en nuestro Sistema Nacional de Salud”, pero reconoció que en algunos casos se han producido dudas en la aplicación, por lo que propuso “incluirla en el Real Decreto 1030/2006”.De esta manera, la proposición reclama al Gobierno a “adoptarlas medidas necesarias para incluir de manera efectiva y expresa en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud la micropigmentación para la reconstrucción de areolas en las mujeres sometidas a mastectomía, modificando el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, todo ello con previo acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS y con respeto a las competencias de las comunidades autónomas”.Por último, establece también que “se remitirán al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad indicadores clave sobre los tratamientos del cáncer de mama por centro hospitalario, incluyendo número de casos detectados, edad de detección, número de mastectomías, de las cuales son conservadores y cuales radicales, porcentaje de reconstrucciones sobre el total de mastectomías radicales y número de micropigmentación, previo acuerdo en el Consejo Interterritorial del SNS, con respeto a las competencias de las comunidades autónomas”.