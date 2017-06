CRISTINA NARBONA ACEPTA PRESIDIR EL PSOE

Etiquetas

La ex ministra de Medio Ambiente y actual consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Cristina Narbona Ruiz, será la apuesta de Pedro Sánchez para ser la presidenta del Partido Socialista Obrero Español. La votación de este puesto, como el de toda la Ejecutiva que proponga el secretario general, tendrá lugar el próximo domingo en la última jornada del 39 Congreso Federal que celebran los socialistas del 16-18 de junio en Madrid. A pesar de que este cargo no ejecutivo podría ser legalmente compatible con su actual labor en el CSN, Cristina Narbona ha decidido dedicarse exclusivamente al partido, decisión que ya ha comunicado a dicho organismo, según aseguraron este sábado fuentes del partido socialista. Durante las pasadas elecciones primarias, Narbona ha estado trabajando en el círculo próximo a Sánchez y muy activa en el desarollo de su programa. Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Roma y profesora universitaria de Economía Internacional, dicen desde el equipo de Sánchez que su dilatada trayectoria profesional y política la han convertido en un referente no solo del socialismo y del feminismo sino también del ecologismo, donde es reconocida en el ámbito nacional e internacional.Ademas de cumplir las funciones de la presidencia que recogen los estatutos del partido, Narbona tendrá precisamente un papel relevante en el desarrollo del compromiso asumido por Sánchez para propiciar la transición ecológica de la economía. Su experiencia en el ámbito de la ecología y la defensa de los derechos de las mujeres la han convertido, dicen, en una figura de prestigio de este partido y en un referente de la socialdemocracia.En esta nueva etapa al frente de la Presidencia del partido, Narbona seguirá trabajando, y con el mismo compromiso que siempre ha mostrado, en la construcción de ese proyecto social, de justicia y equidad que es la razón de ser del PSOE.