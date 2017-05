La CUP exige hablar "cuanto antes" de la permanencia en la Unión Europea

Etiquetas

Romeva: "Se tiene que hablar del tema en el proceso constituyente que estamos iniciando"

El diputado de la CUP Carles Riera ha exigido este jueves al Govern abrir "cuando antes" un debate político y social sobre el futuro de la Unión Europea y la participación de Catalunya en ella.

"Se debe abrir lo antes posible un gran debate nacional sobre Europa y la UE", ha destacado el diputado 'cupaire' en una interpelación centrada en el proyecto europeo al conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, en el pleno del Parlament.

Riera ha criticado que "se pida --a la CUP-- aplazar ciertos planteamientos ideológicos en beneficio del proceso independentista, pero Artur Mas va predicando sobre ciertas líneas rojas" que no se pueden tocar en caso de independencia, como la permanencia en la UE y la Otan, y la alianza estratégica con Israel, ha dicho.

"Parece que él está por encima del bien y del mal y que no debe asumir ninguna línea roja. Si no las hay, que no las haya para nadie", y por ello ha exigido que se pueda hablar sin complejos de la permanencia de Catalunya en la Unión Europea.

Los 'cupaires' quieren que este tema no sea un tabú y consideran que se debe admitir de una vez por todas que el proyecto de la UE ha fracasado: "No funciona ni como actor internacional ni como garante de derechos, y su relato se acerca mucho más al festival de Eurovisión que a los ideales de sus fundadores".

Riera ha defendido que los catalanes tienen el 'derecho a decidir' sobre "todos los marcos políticos y económicos" que les afectan, y ha apostado por crear nuevas alianzas europeas entre naciones sin Estado y agentes sociales para reforzar el papel de la clase trabajadora y revertir la desafección que actualmente genera la UE.

El conseller Romeva, que fue eurodiputado de ICV durante diez años, ha defendido el debate sobre el futuro de la UE y el papel de Catalunya: "Se tiene que hablar del tema en el proceso constituyente que estamos iniciando".

A su juicio, "el problema --de la UE-- no es de idea, que es buena porque busca canalizar conflictos, sino de estructura y de credibilidad", ya que el espíritu inicial se ha pervertido por intereses personales de los estados, en detrimento del beneficio común.

LOS CINCO ESCENARIOS DE JUNCKER

Romeva dice que el Govern estudia los cinco posibles escenarios sobre el futuro de la UE que ha planteado recientemente el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker: seguir igual, limitar la UE a un mercado único, permitir avanzar a los países que quieran, concentrar la colaboración en ámbitos concretos o estrechar los lazos y compartir competencias, recursos y decisiones.

"Hay que verlo, esto va de soberanías y de democracia. Europa tiene muchos déficits, pero siempre es mejor estar que no estar en los debates, aunque sea para hacer propuestas", ha señalado Romeva, que ha rechazado las defensas a ultranza de la UE que se hacen en algunos países.

Ha avisado de que la UE cambiará mucho en los próximos cinco años "y no será por culpa de Catalunya", y ha instado a reflexionar sobre esto a quienes les preocupa el riesgo de salir de la UE en caso de independencia.

NO VALE TODO PARA PROTEGER EUROPA

"Me indigna la amenaza de que para proteger Europa vale todo. Lo vimos en Austria, Holanda y Francia. Siempre con el chantaje moral de decir que primero hay que salvar Europa porque la amenaza es mucho peor", ha criticado.

Al margen de criticar la ejecución del actual proyecto europeo, ha subrayado que "Catalunya siempre ha sido social y políticamente un país que ha creído en la idea de Europa y que sigue creyendo que Europa es necesaria", aunque replanteando el actual modelo.