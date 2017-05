La Casa de la Provincia acoge el martes la presentación del libro 'Lugares de la memoria de Andalucía'

Etiquetas

La Casa de la Provincia de Sevilla acoge el próximo martes 9 de mayo, a las 19,30 horas, la presentación del libro 'Lugares de la memoria de Andalucía', una obra que recorre los cincuenta espacios de la represión franquista aprobados por el Gobierno andaluz a través de acuarelas Según un comunicado, este volumen "inédito", escrito por la periodista María Serrano y con acuarelas de Candelario G. Flores, ha sido elaborado gracias a la colaboración de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y el periódico digital Andaluces Diario.

Recuperar la memoria, dar a las víctimas el homenaje que se merecen en Andalucía por tantos años de represión e injusticia y, sobre todo, un espacio físico para el recuerdo. El libro 'Lugares de la memoria de Andalucía' repasa a través de los textos de la periodista María Serrano y las acuarelas de Candelario Gómez Flores una estampa de la represión sufrida en la comunidad a través de cincuenta espacios que reviven la barbarie cometida durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Franco.

La aprobación del Decreto 264/2011 de 2 de agosto por parte del Gobierno andaluz fue el punto de partida de este libro, tras la regulación de la figura de 'Lugar de Memoria Histórica de Andalucía' y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía como "espacios vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocurridos entre la sublevación militar contra el Gobierno legítimo de la II República, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978".

Esta declaración conlleva el recordatorio y reconocimiento de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades y la democracia. A su vez estos 'Lugares de Memoria Histórica de Andalucía' han sido inscritos en un catálogo como instrumento para el conocimiento, consulta y divulgación de los mismos.

"Queremos dar a conocer a la gente de la calle, a la ciudadanía, que estos espacios pueden estar muy cerca de donde viven, en rincones desconocidos y que merecen ser puestos en valor. Son espacios vivos que narran increíbles historias. Muchas de ellas demasiado cruentas y amargas", apunta, según este comunicado, la periodista María Serrano, autora de la obra.

En la actualidad han sido declarados como tales, cincuenta lugares de Memoria Histórica en Andalucía. El director general de Memoria Democrática, Javier Giráldez, ha prologado la obra declarando que este volumen "recorre espacios de relevante significación como el monumento a Blas Infante en Sevilla, la fosa del cementerio de San Rafael de Málaga, la conocida como Fosa de las Mujeres en Grazalema (Cádiz), o las Tapias del cementerio de Granada, y profundiza en las historias de los que allí les fue arrebatada la vida".

El director de Andaluces Diario, Antonio Avendaño, también apunta en su presentación que "este libro no es tanto, o no en primer lugar, una contribución a la memoria como una contribución a la verdad. Ciertamente, ambas cosas van juntas, pero es que el problema principal que tenemos como país no tiene que ver con la memoria, sino lisa y llanamente con la verdad".