Cifuentes prefiere no tener Reglamento de la Ley de Animales de Compañía si no hay uno asumido "de manera mayoritaria"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este jueves que prefiere no tener Reglamento de la Ley de Animales de Compañía si no hay uno asumido "de manera mayoritaria".

En declaraciones a los medios en Morata de Tajuña, Cifuentes ha dicho que el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, tiene el "encargo específico" de intentar alcanzar el "máximo consenso" en torno al reglamento que desarrolla la ley de protección de los animales de compañía.

Por ello, ha relatado, el consejero tendrá que "buscar un punto intermedio que va a suponer que ninguna de las partes va a estar satisfecha al cien por cien" con el texto, que "sí será razonable".

"En tanto en cuanto no haya un acuerdo que pueda ser asumido de manera mayoritaria prefiero no tener reglamento, pero me gustaría poder tenerlo lo antes posible", ha afirmado Cifuentes preguntada por los plazos que maneja la Comunidad para cerrar ya el reglamento y por lo tanto, poner en marcha la ley.

La presidenta autonómica ha relatado que el consejero tiene el mandato "de intentar hacerlo de una manera rápida", pero ha explicado que "hay que buscar el equilibrio" y "no es sencillo" porque hay "intereses muy contrapuestos". Así, ha indicado que "nada tienen que ver los intereses de las protectoras con los intereses de las tiendas de animales con los intereses de los circos".

"Es complicado tratar de buscar un texto que al menos, en términos generales, pueda satisfacer a todos porque a veces lo que unos piden es completamente contradictorio con lo que se pide de otro sector", ha apostillado.

Lo que quieren hacer desde el Ejecutivo autonómico, ha explicado, es "una regulación garantista, sobre todo buscando el bienestar de los animales", pero también que "no cree problemas donde no los sabía".