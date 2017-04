Cifuentes dice que quien la considere machista es porque le conoce poco y ataca el oportunismo de "políticos carroñeros"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Cristina Cifuentes, ha contestado a las críticas recibidas por una entrevista concedida a SModa que quien la considere machista es porque la conoce "muy poco" ya que desde que tiene "uso de razón" lleva "trabajando y defendiendo los derechos de las mujeres", lo que le ha llevado a atacar el "oportunismo" de "políticos carroñeros".

"Quien tan siquiera sugiera que yo tengo actitudes machistas miente descaradamente y, desde luego, me conoce muy poco. Llevo desde que tengo uso de razón trabajando y defendiendo los derechos de las mujeres y sus capacidades en todos los ámbitos", ha declarado la presidenta autonómica en un comunicado.

Cifuentes ha defendido que "en política no vale todo". "Ya está bien de oportunismo y de políticos carroñeros que no dudan en torturar la realidad para conseguir el titular que no son capaces de lograr ejerciendo noblemente la política", ha lanzado.

Cristina Cifuentes ha explicado que frases como 'sin tacón no hay reunión' o 'hay que hacerse la rubia' son habituales en un equipo como el suyo, formado mayoritariamente por mujeres, con quienes ha dicho que tiene el "honor" de trabajar, "todas ellas con profundas convicciones y compromiso feminista". "En ningún caso son peyorativas ni conllevan la más mínima actitud despectiva, y mucho menos machista", ha remachado.

"Parece mentira que después de tantos años con un posicionamiento tan claro por mi parte, tenga que explicar esto", ha lamentado la presidenta autonómica.