Clara Serra (Podemos): "Hay que dejar atrás hiperliderazgos masculinos que invisibilizan a muchas mujeres"

La responsable estatal de Igualdad de Podemos, Clara Serra, ha declarado este miércoles que "hay que dejar atras hiperliderazgos masculinos" que "invisibilizan a muchas mujeres dentro del partido" y "no convencen ni seducen a las mujeres de fuera", en referencia a la Asamblea Ciudadana Estatal que se celebrará en febrero en Vistalegre.

En una entrevista a Europa Press, Serra ha matizado que todavía hay tiempo para evitar esto ya que "ese modelo de congreso es una escenificación de algo que ha sido Podemos y que hay que dejar atrás".

"Todavía estamos a tiempo de decidir cómo es, y yo haré todo lo que esté en mi mano porque no tiene que ser un enfrentamiento entre dos liderazgos masculinos", ha dicho la responsable de Igualdad, que apuesta "por un Podemos más coral y democrático".

"No vamos a un combate electoral, no es momento de construir liderazgos fuertes sino de descentralizar y repartir", ha apuntado.

En este sentido, Serra admite que en Podemos "hay desigualdades como las hay en todo espacio político" ya que se trata de "desigualdades en la sociedad que se trasladan a la política": "No existen partidos donde no haya desigualdad, existen partidos donde se ignora y no se corrige", ha aseverado.

Precisamente, Serra ha viajado a Palma para participar en el acto 'Feminisme per guanyar un país', dentro de la ruta 'Nosotras decidimos', que recogerá propuestas en materia de igualdad por todo el territorio español.

En la entrevista, Serra ha reivindicado que "las mujeres que son madres lo tienen difícil en el mundo laboral y en la política", que "no está hecha para conciliarla con la vida familiar".

"CREO QUE SE HA ACTUADO BIEN EN BALEARES"

Respecto a la situación de Podemos en Baleares tras la expulsión de Xelo Huertas y Montserrat Seijas, la responsable estatal de Igualdad ha considerado que "se ha hecho bien" porque "se ha actuado de forma rápida y contundente contra unas actitudes intolerables e inaceptables", lo que califica de "ejemplar".

No obstante, ha evitado pronunciarse sobre si la Presidencia del Parlament debe ocuparla una mujer, si bien ha defendido que "cuantas más mujeres haya haciendo política, mejor".

RETOS PARA 2017

Como "retos" para 2017, Serra ha puesto en el centro de la agenda las políticas LGTBI, una "lucha" que "va de la mano" con la del feminismo.

Además, otra reivindicación de Podemos en Igualdad para este 2017 serán una ley de identidad transexual o herramientas legislativas para conceder ayudas a las familias monoparentales vulnerables.

En este apartado, Serra también se ha referido a la necesidad de "analizar la violencia machista en el contexto de la crisis" por la "dependencia económica de las mujeres respecto a sus parejas" o el hecho de que la denuncia sea la vía de entrada a la concesión de ayudas.

Sobre esto, la responsable de Igualdad ha recalcado que en muchos de los casos de asesinatos machistas en Baleares no existían denuncias previas.

SENADOR POR DESIGNACIÓN AUTONÓMICA DE MADRID

Al margen de estos asuntos, Clara Serra, preguntada por el senador por designación autonómica de Madrid, ha explicado que originalmente iba a ser un cargo rotatorio que ella iba a ocupar después del actual, Ramón Espinar.

Sin embargo, después de un año Espinar lo replanteó y el Grupo Parlamentario decidió que continuara en el cargo. "Personalmente no me preocupa, creo que Ramón es un buen senador", ha mantenido Serra, que sí ha incidido en que "tendría que haber más posibilidades, a través de rotaciones, de más portavoces mujeres" porque en el partido "hay muchas portavocías y caras masculinas".