Corea del Norte adoptará "medidas proporcionales" contra cualquier nueva sanción de Naciones Unidas

Etiquetas

El Gobierno de Corea del Norte ha advertido este viernes de que adoptará "medidas proporcionales" contra cualquier otra nueva resolución sancionadora que pueda imponer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por los últimos ensayos balísticos del país.

En particular, Pyonyang ha asegurado que no admitirá represalias en particular contra el lanzamiento que efectuó la semana pasada de un misil intercontinental y que el régimen de Kim Jong Un describió com un ejercicio "de legítima autodefensa".

"Como el consejo de Seguridad de la ONU se atreva a adoptar otra 'resolución sancionadora', activaremos medidas proporcionales y responderemos a ello con un acto de justicia", ha amenazado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias de su vecino del sur, Yonhap.