Cospedal critica que en Cataluña "algunos quieran engañar y cambiar leyes a su antojo" pues "no saben qué es democracia"

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, ha rechazado que en Cataluña "quieren engañar a la gente" y pretenden "cambiar la ley a su antojo y dicen que para ellos esta democracia y estas leyes no es para ellos", por lo que les ha recordado que la ley "es igual para todos", dejándoles claro que "quien no entienda eso es que no sabe lo que es una democracia".