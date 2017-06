Crespo (PP-A) ve "frustrante e improvisado" el cambio en el Gobierno andaluz, cuya paridad "brilla por su ausencia"

Etiquetas

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha criticado este viernes el cambio "absolutamente estético" y "frustrante" efectuado en el Gobierno andaluz y que se debe a la "improvisación y los nervios" con los que, a su juicio, actúa la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que además ha reprochado que la paridad con la que ha conformado el Ejecutivo autonómico, puesto que "brilla por su ausencia" al contar con nueve hombres y seis mujeres en total.

En declaraciones a los periodistas en Almería, Crespo ha incidido en que la "sorpresiva" remodelación resulta "insuficiente", ya que "el núcleo duro lo ha dejado tal cual" y "solo ha hecho un cambio estético" por el que han salido "los consejeros que ya estaban achicharrados por las cuestiones sanitarias, educativas y judiciales".

Para Crespo, la presidenta "no ha buscado la eficacia, el diálogo y la capacidad" a través de la remodelación del Gobierno de cara a dar solución a las cuestiones sanitarias "con todas las plataformas en al calle", las educativas "con los conservatorios y las escuelas infantiles" o a las judiciales, "con ese informe del TSJA que dice cómo esta la justicia en nuestra comunidad".

"Lo que ha hecho es un 'chapa y pintura' del coche cuando el motor está averiado", ha manifestado la portavoz popular, para quien Díaz trata de "olvidar" el debate parlamentario "del que salió muy tocada" y su "fracaso" en las primarias del PSOE.

Con esto, ha remarcado que "le han dicho que no muchos profesionales andaluces que no se han querido vincular al fracaso de Susana Díaz", quien en su "improvisación" también decidió proponer al exvicepresidente de la Junta y ex coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas; asunto que "no ha estado exento de polémica" y por el que ha tenido que "rectificar".

Asimismo, ha lamentado que a la presidenta de la Junta no haya hecho "un gobierno paritario" cuando "se le llena la boca de igualdad". "Son cinco consejeras y una presidenta y ocho consejeros y un portavoz, por lo que estamos arregladas en Andalucía las mujeres con la presidenta", ha añadido la dirigente del PP-A.

UN CONSEJERO "SIN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA"

Por otra parte, Crespo ha criticado explícitamente el relevo en la cartera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Carmen Ortiz por Rodrigo Sánchez, quien "no tiene ninguna relación con la agricultura, ni personal ni profesional, ni ha hecho ninguna intervención que se le conozca en el Parlamento importante que tenga que ver con el tema".

"Mientras aprende, se nos va a pasar la legislatura", ha indicado Crespo, quien ha recordado que quedan dos años de legislatura si bien ha deseado "suerte" de parte de los parlamentarios del PP de Almería a Sánchez en su nueva andadura.