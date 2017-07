EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE A LA GENERALITAT VALENCIANA MEJORAS EN LA NUEVA LEY DE SALUD

Etiquetas

El Defensor del Pueblo ha realizado cinco recomendaciones a la Generalitat Valenciana para mejorar la aplicación de la Ley 7/2017, de 30 de marzo, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario y evitar cualquier desajuste que afecte al derecho a la salud de los ciudadanos.La nueva normativa limita, con carácter exclusivo, la participación en los conciertos sanitarios a las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, según informa el Defensor en un comunicado.La institución ha solicitado a la Generalitat que adopte un plan de control del proceso de adjudicación de los conciertos sanitarios para cumplir con los principios de transparencia y no discriminación y evitar la concentración de la prestación del servicio en una o dos entidades.También ha pedido dar publicidad suficiente al procedimiento de concierto para garantizar el principio de igualdad entre entidades, vigilar la prestación del servicio para que los derechos de los pacientes no se vean rebajados y establecer medidas para evitar disfunciones al cambiar el modelo de prestación del servicio sanitario. Además, recuerda la necesidad de aprobar un reglamento de desarrollo lo antes posible.El Defensor del Pueblo ha realizado estas recomendaciones tras decidir no interponer recurso de inconstitucionalidad contra diversos artículos de esta ley valenciana, tal y como le había solicitado la Alianza de la sanidad privada española.