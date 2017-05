MADRID. EL PSOE DENUNCIA QUE EL GOBIERNO NO HA EJECUTADO NI EL 50% DE LO QUE ESTABLECE LA LEY INTEGRAL DE TRANSEXUALIDAD

Etiquetas

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli denunció hoy en la comisión correspondiente de la Cámara regional que el Gobierno regional no ha ejecutado ni el 50% de lo que establece la Ley Integral de Transexualidad.Antonelli, que preguntó al Ejecutivo, en la Comisión de Políticas Sociales y Familia, si tiene previsto realizar alguna campaña de sensibilización para combatir los prejuicios y la violencia contra las personas transexuales, como prevé la Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad de Madrid, en vigor desde el 27 de abril del 2016, afirmó que “no se ha ejecutado ni el 50% de ley, ni en protocolos ni en elaboración de estudios ni en la creación del comité consultivo”.Explicó que el Ejecutivo regional ni “se ha molestado en llamar a los colectivos para su creación” y señaló que “por eso pide su aplicación porque la pedagogía y la visibilización son herramientas fundamentales contra la discriminación”. Dijo que es una “vergüenza absoluta” que no se haya hecho “absolutamente nada” en cuanto a “campañas de sensibilización para obtener el respeto efectivo de la identidad de género de las personas transexuales”, ya que se cuenta con medios “como Telemadrid o los espacios de Metro Madrid, donde no supondrían ningún coste”. Tras recordar que la Asamblea de Madrid ha aprobado “dos leyes diferentes, la integral de transexualidad y otra contra la LGTBIfóbia”, se preguntó “de qué nos vale tener la Ley más avanzada de España si luego tenemos un Gobierno irresponsable e insensible que no aplica las leyes de obligado cumplimiento”.