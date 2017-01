Díaz ve "intolerable" el acoso y confía en firmeza de la US para que el catedrático "no vuelva a pisar un aula"

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha tildado de "intolerable" el acoso sexual a las mujeres, como el caso ocurrido en la Universidad de Sevilla por el que ha sido condenado a siete años de cárcel el catedrático Santiago Romero Granados, y ha confiado en que la institución universitaria actúe con "firmeza" para que éste "no vuelva a pisar un aula".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Díaz ha censurado este "rostro del machismo, del acoso y de la desigualdad real que todavía existe" al pensar "algunos que las mujeres son propiedad de ellos" y, por ello, ha reclamado que se pongan "todas las medidas para que ese señor no vuelva a estar en un aula nunca más".

Además, cree que este caso debe servir para en el futuro ser conscientes de que "tenemos una gran tarea por delante para poner todos los recursos para acabar con el acoso, la vejación y el abuso a la mujer".

Así ha reclamado que se unan "todos los esfuerzos" y no solo los del Gobierno sino los de "la sociedad en su conjunto" para "decir que por ahí no vamos a pasar". "Me da igual que sea en la universidad, en una administración o en el ámbito familiar, es intolerable que todavía hoy algunos hombres consideren que las mujeres son de su propiedad y tienen derechos sobre ellas", ha incidido.

La dirigente andaluza ha dicho que desconoce cuáles son las medidas puestas en marcha por la Universidad, pero ha recalcado que cree que "ante la violencia de cualquier índole contra la mujer tenemos que ser fuertes, contundentes y no tener ningún tipo de tibieza".

En ese sentido, ha subrayado que el acoso "es el peor terrorismo contra las mujeres" y que éstas "no mueren sino que son asesinadas" y que "se les acosa por el hecho de ser mujeres". "Se hace porque hay un machismo tremendo que considera que tienen derecho a actuar sobre ellas como posesión o propiedad", ha concluido.