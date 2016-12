Susana Díaz pide a los políticos anteponer el "interés general" a los "partidistas" o "particulares"

Etiquetas

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, manifestó este viernes que quiere "aportar al progreso de España para fortalecer la unidad y la armonía entre todos", convencida de que la unidad "es compatible con la diversidad" porque esa es "nuestra gran riqueza".

Díaz hizo estas declaraciones durante su mensaje institucional de final de año, emitido a las 21 horas en Canal Sur y grabado en el Parque de Doñana, "un espacio natural privilegiado" que ha crecido en 14.000 hectáreas y que definió como "un legado de un valor ecológico incalculable".

"Tenemos fuerza y debemos tener voluntad de aportar al progreso de España, para fortalecer la unidad y la armonía entre todos. Una unidad que es compatible con la diversidad, que es nuestra gran riqueza y además nos permite construir un país más atractivo en derechos, libertades y oportunidades. España tiene futuro", dijo en medio de las especulaciones sobre si optará a la Secretaría General del PSOE en el próximo congreso federal del partido.

Díaz centró casi todo su discurso en Andalucía pero también lanzó un mensaje en clave nacional para defender, en pleno desafío independentista de Cataluña, "la igualdad de los españoles, vivan donde vivan".

"Lo hacemos por convicción, por compromiso con España. Y también porque la experiencia histórica nos ha demostrado con creces que cuando en nuestro país hay desigualdad, a los andaluces siempre nos toca la peor parte. Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco va a aceptar ser menos", remachó.

"Año de incertidumbres"

La presidenta andaluza resumió 2016 como "un año que ha estado cargado de muchas, demasiadas incertidumbres" pero destacó que Andalucía ha gozado de "estabilidad institucional" bajo su mandato hasta el punto de ser "la primera comunidad en aprobar sus presupuestos".

"A pesar de las dificultades, hemos cogido velocidad de crucero, sentando las bases para que la salida de la crisis beneficie al conjunto de la sociedad y no sólo a unos pocos", sentenció.

Díaz reivindicó la política como una tarea en la que hay que "anteponer el interés general a cualquier otra consideración" y debe procurar "que la sociedad vaya lo mejor posible, por encima de intereses partidistas o personales".

Pese a las protestas ciudadanas en la comunidad sobre la gestión de los hospitales públicos, Díaz aseguró que se puede "estar orgullosos de contar con una sanidad puntera en el mundo, que no excluye a nadie, que no escatima en tratamientos que salvan la vida de la gente, que está a la cabeza de los trasplantes, que investiga para abrir puertas a la esperanza de quienes padecen males que hoy aún no tienen cura".

"Sin duda habremos cometido errores, pero hemos defendido con firmeza y convicción el derecho a la salud de todos los andaluces. Y debemos estar muy Susana atentos a quien busca excusas para implantar un modelo con el que hacer negocio que, como hemos visto, siempre acaba en copagos, privatizaciones, cierres de hospitales y despidos a mansalva", añadió.

Por último, también se refirió a la "desesperación" de los inmigrates y refugiados que huyen de sus países y suben a sus hijos a una barca hinchable "huyendo del terror o el hambre". "Tenemos que afrontar esta tragedia humanitaria con decencia. Son personas que buscan una oportunidad de vivir, ni siquiera de vivir mejor, de lo que escapan es de la muerte", concluyó.