UNA FINLANDESA PEDALEA DE HELSINKI A MADRID PARA RECAUDAR 8.000 EUROS PARA LAS VÍCTIMAS DE TRATA

La finlandesa Laura Kirjokivi pedalea 2.500 kilómetros entre Helsinki y Madrid para recaudar 8.000 euros que donará al proyecto de Esperanza Adoratrices que pretende financiar 25 becas de vivienda de 300 euros cada una para 25 mujeres víctimas de Trata que están a punto de finalizar su proceso de recuperación con la ONG.En la mitad de su viaje y a falta de 25 días, la campaña lleva recaudados 680 de los 4.000 euros “mínimos” para que no se devuelva el dinero a los donantes y, por tanto, fracase el proyecto, según informó la organización.Coincidiendo con el período de verano, la ONG quiere involucrar a la ciudadanía generando la “complicidad suficiente para colaborar económicamente y reflexionar sobre el significado de libertad a través de videos de un minuto de duración”, explicó.La campaña ‘Riding4hope’ no sólo pretende recaudar, sino también servir para visibilizar la desigualdad existente dependiendo del país de origen. Según la ciclista, “Riding for Hope representa la idea de disfrutar de mismos derechos, de la libertad en la vida y más aún el derecho a decidir por una misma”.En el viaje, Laura contará con el apoyo de otra aventurera, Sofia Broman, que le ayudará a grabar la experiencia y narrarla en directo por redes sociales, por lo que la acompañará en todo el trayecto.