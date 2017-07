Fernando Benzo pide "complicidad" de los editores para fomentar la lectura

Etiquetas

Policías y guardias civiles darán charlas en las escuelas sobre la piratería el próximo curso

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha pedido este viernes en la clausura del Foro Edita Barcelona la "complicidad" del sector editorial en el fomento de la lectura, aportando sus ideas y propuestas en el Plan de Fomento de la Lectura.

En la clausura del Foro Edita Barcelona, Benzo ha destacado la "necesidad de una alianza" entre lo público y lo privado en todas las políticas culturales, pero especialmente en el fomento de la lectura.

"El plan de Fomento de la Lectura no tendrá el éxito que necesita si no se involucra el sector privado: necesita que los editores forméis parte de ese plan", ha dicho Benzo, que considera que la eficacia del plan no será tan alta, y que la complicidad público-privada es esencial.

"Me permito solicitar y animar a los editores que forméis parte activa de ese plan", ha agregado Benzo, que ha destacado la potencialidad cultural de Barcelna y Catalunya.

"Mi sensación cuando vengo a Barcelona es que vengo a la ciudad del libro", ha dicho Benzo, que ha añadido que su plan contempla un convenio ya firmado con TVE para que los libros ganen presencia en los programas de la cadena.

CONVENIO CON DISNEY CHANNEL

Ha detallado la firma de un convenio con Disney Channel para sumarse al Plan de Fomento de la Lectura creando espacios audiovisuales dirigidos al público infantil y juvenil, así como a discapacitados.

Sobre la piratería, ha destacado que el Gobierno se ha dotado de la tecnología puntera para luchar en estos ámbitos, y ha avanzado que, en alianza con el Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad --agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil-- "irán a las aulas a explicar qué significan las descargas ilegales".

El convenio --que el director general de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Saénz de Santa María, ha especificado a Europa Press que se firmará el 19 de julio--, pretende difundir entre la nueva generación de chicos que, si robar en una tienda es delito, también lo es la piratería, aunque "es difícil educar en ello".

Por su parte, el presidente del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha dicho: "Empiezo a creerme que vamos a un poco mejor", y ha celebrado que desde la presencia de Benzo en el Ministerio de Cultura han caído los muros infranqueables de antes.

"Hemos notado un cambio muy sustancial", ha dicho Tixis, quien ha aprovechado para pedir que la ley del mecenazgo pueda ver la luz lo antes posible porque será un modo de dinamizar los recursos privados hacia la cultura.