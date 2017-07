EL GOBIERNO, SOBRE LA CONVALIDACIÓN DEL DECRETO DEL CANON DIGITAL: “ES UNA SOLUCIÓN EQUILIBRADA”

Etiquetas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, celebró este martes el “buen texto” del real decreto regulador del nuevo modelo de compensación equitativa por copia privada al que el Congreso de los Diputados dio hoy el visto bueno y que, a su juicio, recoge una “solución equilibrada” con respecto a la Unión Europea, los creadores y los autores.En los pasillos de la Cámara Baja se refirió así al nuevo modelo que sustituye al anterior mecanismo anulado por la Justicia europea, que cargaba la compensación a los autores sobre los Presupuestos del Estado, y que ahora pasará a ser gravada sobre los soportes de grabación. El decreto recibió el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y PNV; la abstención de IU y ERC, y el voto en contra de Podemos.Méndez de Vigo se declaró “satisfecho” del debate que se produjo esta tarde, dado que “el consenso ha sido muy amplio” y se ha hecho “un buen trabajo”. “Tenemos un buen texto que deja bien claro quién es el que tiene que pagar por esas copias privadas a favor de los derechos de autor”, remarcó.“Creemos también que la regulación que hemos hecho hará que no recaiga dicho precio en los consumidores”, declaró, antes de valorar que se trata de una “solución equilibrada” porque resuelve en primer lugar el tema con la UE y después con los creadores y autores. “Siempre me gusta decir que el talento hay que pagarlo”, añadió.Subrayó el “empeño” del Gobierno en la lucha contra la piratería y, por ello, se congratuló de que con esta regulación se dé “un gran paso adelante”. “Si en el Congreso logramos mantener este ritmo de acuerdos, lograremos también que la Marca España no sea solamente un signo económico, sino también un signo cultural”, remachó.