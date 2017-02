EL GOBIERNO APUESTA POR LA LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PARA LUCHAR CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Etiquetas

- Médicos del Mundo alerta de que 17.000 menores están en riesgo en España y que hay que concienciar a los africanos de que no es como la circuncisión. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, dijo este lunes que el Gobierno aprobará una ley de violencia intrafamiliar que contemplará la lucha contra la mutilación genital femenina (MGF), práctica que "muchas veces viene del consenso de las familias". Según los cálculos, en España hay unas 17.000 menores de 14 años en riesgo de sufrir esta práctica.Durante la presentación en Madrid de una plataforma europea para frenar la ablación a través de mediadores de distintos ámbitos, en la que participa la ONG española Médicos del Mundo, Garcés explicó que para sacar la ley adelante se buscará el consenso "de todas las fuerzas políticas" y la opinión de las organizaciones del Tercer Sector y la sociedad civil.El acto se celebró en la sede de la Secretaría de Estado con motivo del Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), que se conmemora este lunes.Además, Garcés destacó el "momento fundamental" que vive la política española para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia machista, pacto con el que según Garcés también se combatirá la MGF. "La mutilación genital femenina tendrá un apartado como una de las singularidades más abyectas de la violencia de género", concretó.Por ello, el secretario de Estado aplaudió la iniciativa presentada, una "herramienta muy potente" que desde su perspectiva combina "la modernidad con lo ancestral", contra una práctica que "no tiene ningún sentido".La plataforma, basada en la formación 'online', busca 5.000 profesionales de distintos ámbitos (educativo, sanitario, de la comunicación, las leyes, etc.) para evitar que la mutilación genital femenina recabe nuevas víctimas entre las 180.000 niñas menores de 14 años que podrían estar en riesgo en Europa. La directora del proyecto que ampara esta inicitiva, la End FGM, Liuska Sanna, pidió que los países europeos ofrezcan "servicios adecuados y accesibles de alta calidad", pues la plataforma puede contribuir a "un cambio real" en la vida de miles de mujeres y niñas.NO ES CIRCUNCISIÓNFátima Djarra, mediadora africana del programa de prevención de Médicos del Mundo y que fue víctima de la ablación cuando tenía cuatro años, dijo tomar la palabra en nombre de los 200 millones de mujeres y niñas de todo el mundo que han pasado por esta práctica.Por su experiencia, destacó el papel que tienen los africanos que viven en España y otros países europeos, pues "llevan los mensajes a sus paisanos", con el fin de que la ablación deje de ser un "tabú" en las comunidades de origen.Según resaltó, muchos hombres permiten la MGF porque, por puro desconocimiento, la comparan con la circuncisión. Y no es lo mismo, pues, insistió, "mueren mujeres y niñas".También intervino el presidente de la ONG, José Félix Hoyo, que recalcó la necesidad de que la nueva plataforma contribuya a constituir "un enfoque conjunto". Sin él, dijo, "es muy complicado que lleguemos a afrontar el problema". La End FGM ('www.endfgm.eu') es una plataforma que tiene como objetivo ayudar a los profesionales a proporcionar a las víctimas un apoyo más eficaz y servir como centro educativo y de recursos multilingüe, además de prevenir la estigmatización. Cuenta con la participación de más de una decena de organiaciones de nueve países europeos.