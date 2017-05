IU baraja una enmienda a la totalidad contra la ley de emprendimiento que "da soporte ideológico al desguace del empleo"

Etiquetas

El grupo parlamentario de IULV-CA ha anunciado este miércoles que está barajando la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad contra el anteproyecto de Ley de Fomento del Emprendimiento a la que dio luz verde este lunes el Consejo de Gobierno pues, a su juicio, "da soporte ideológico y normativo al desguace del empleo".

Así lo han manifestado el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, y la portavoz adjunta, Elena Cortés, en rueda de prensa, donde han explicado que la decisión de enmendar a la totalidad esta norma aún no es firme dado que, como han criticado, aún no se ha publicado el texto en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). "El ritmo del Gobierno de Susana Díaz es el que es, dos días después, no se ha publicado", ha censurado.

De esta manera, han señalado que el referido anteproyecto de ley "supone dar un soporte normativo, legislativo e ideológico al desguace que tiene el empleo en el conjunto del país fruto de las dos reformas laborales, y también en Andalucía", así como que "le da soporte ideológico a la desregulación de las relaciones laborales".

IU advierte que la norma "pretende llevarse por delante, con buenas palabritas, el derecho al trabajo, reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución, y también otras cuestiones fundamentales como el derecho a un salario digno, el derecho a una jornada laboral tasada o el derecho a la sindicación". Además, como ha apostillado Cortés, estos cambios "tienen unas consecuencias materiales para las mujeres que son intolerables".

De su lado, Maíllo ha advertido que el marco ideológico que establece la ley del emprendimiento aprobada por el Gobierno de Susana Díaz es "absolutamente erróneo" porque "pretende transferir la responsabilidad del desempleo al parado" y esto, para IU, "es una indecencia".

Así las cosas, ha defendido que es "un nuevo ejemplo de marketing político sin sustancia" pues, como ha señalado, "es llamativo que el Consejo de Gobierno apruebe este proyecto de ley mientras es incapaz de hacer una valoración y desarrollo normativo de la ley del autónomo, que carece de desarrollo reglamentario, político y del impulso que la ley contemplaba".

"El Gobierno andaluz se sacan de la manga una ley del emprendimiento que desmiente su carácter emprendedor", ha señalado Maíllo antes de apuntar que el Consejo de Gobierno "tiene una incapacidad para tomar la iniciativa brutal, que se ha demostrado en el último tiempo cuando Susana Díaz ha estado pasota de Andalucía". Y todo antes de advertir del "pensamiento liberal" que, en su opinión, está caracterizando las decisiones del Consejo de Gobierno.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En otro orden de cosas, Elena Cortés también ha criticado que el Consejo de Gobierno, una semana más, sigue sin aprobar el proyecto de ley de modificación de la ley contra la violencia de género o de la ley de igualdad andaluza.

"Cada semana que pasa sin que se eleve el anteproyecto a proyecto de ley es una inacción del Gobierno andaluz consciente, a pesar de la gravísima y extrema urgencia tenemos las mujeres para que el Gobierno actualice estas leyes". Así, ha lamentado que la modificación de ambas leyes "duerme el sueño de los justos".