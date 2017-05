IU, preocupada por la reapertura del juicio a activistas saharauis del campamento de Gdeim Izik

Etiquetas

La eurodiputada de Izquierda Unida y vicepresidenta del Intergrupo sobre el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo Paloma López ha expresado su preocupación por el proceso judicial "totalmente irregular" contra más de una veintena de activistas saharauis detenidos en 2010 durante el desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik.

La eurodiputada asistirá el lunes en Rabat a la reapertura del juicio a "los 25 de Gdeim Izik", un proceso que ha dejado claro que considera "totalmente irregular". En primer lugar porque el tribunal marroquí no ha tenido en cuenta las denuncias de tortura y abusos de los activistas saharauis detenidos y, por tanto, supone, a su juicio, una "violación clara del protocolo de Estambul y las resoluciones del comité de la ONU contra la Tortura", pero también porque se celebra en el Tribunal de Primera Instancia de Salé y no en los territorios saharauis, por lo que ha estimado que no debería considerarse válido según el Derecho Internacional.

"No podemos dejar de manifestar nuestra preocupación porque el juicio sigue desarrollándose sin respetar las normas democráticas más básicas", ha afirmado en un comunicado la eurodiputada, que ya estuvo en la fase previa durante el mes de abril.

La eurodiputada también ha denunciado que "el tribunal está aceptando pruebas fabricadas con las que se impone un clima de presunción de culpabilidad", así como las trabas constantes a los familiares de los presos y a los observadores internacionales para poder asistir.

"Se trata de un juicio de ocupación", ha criticado la eurodiputada, que ha lamentado que "no es el único juicio político" al que someten las autoridades marroquíes a presos políticos saharauis, recordando que el próximo martes tendrá lugar el juicio contra el grupo de Oudaya, cuya "inmediata liberación, así como la del resto de presos políticos saharauis" ha reclamado, como viene pidiendo "repetidamente el Parlamento Europeo".

"Esperamos que, esta vez sí, la UE demuestre que mira muy de cerca un juicio en el que Marruecos está demostrando, una vez más, su falta de respeto por los derechos humanos de la población saharaui", ha remachado López, después de que la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, les aseguró en respuesta a una misiva de una treintena de eurodiputados el pasado jueves que "la UE ha estado siguiendo la situación de los presos de Gdeim Izik con especial atención".