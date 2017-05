Junta defiende los nombramientos en AVRA por su mérito e idoneidad y Podemos apunta incumplimiento de la Ley de Igualdad

Etiquetas

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha defendido los nombramientos de los gerentes provinciales de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en función de los principios de "concurrencia, merito, igualdad y capacidad, pero también de idoneidad", mientras que el diputado de Podemos Juan Antonio Gil de los Santos ha apuntado que en ese proceso se ha incumplido la Ley de Igualdad.

Así, Gil de los Santos lamenta que de los ochos gerentes provinciales de AVRA nombrados, "seis son hombres y sólo dos son mujeres", por lo que "no se cumple la Ley de Igualdad".

En comisión parlamentaria, el consejero ha informado sobre el proceso de selección seguido para la cobertura de los puestos directivos de gerencia, direcciones provinciales y direcciones de áreas de la AVRA, donde el consejero ha explicado el proceso seguido, donde "se ha seguido un pulcro proceso de selección para saber quién cumple con los requisitos".

Así, tras apuntar que "se están arbitrando mecanismos necesarios para cubrir los puestos vacantes", ha citado los principios de "mérito, capacidad e idoneidad" para la selección de dirigentes, de forma que "se han analizado las acreditaciones presentadas por cada candidato".

Ha explicado que no es necesario que esos nombramientos pasen por el Consejo de Gobierno, sino que el consejero emitirá resoluciones en los próximos días con esos nombramientos.

"Se establece una cadena de mando que se venía necesitando", ha indicado el consejero, quien asegura que la Junta "ha hecho un seguimiento escrupuloso de lo que dice la norma, siguiendo los principios de concurrencia, mérito, capacidad e idoneidad".

López niega incumplimiento de la Ley de Igualdad e insiste que "a los principios de concurrencia, mérito y capacidad también se une la idoneidad, y ser idóneo es ser honorable".

"Hemos respetado esos principios, no son nombramientos discrecionales, y se invita a todo el mundo que quiera participar, pero si no hay concurrencia, si no concurren más mujeres, no podemos obligar a la gente del otro género, y si no han concurrido no podemos hacer otras cosa".

"Existe el principio de concurrencia, y han concursado los que consideran oportuno hacerlo, y son elegidos quien tiene capacidad e idoneidad", ha insistido.

Por su parte, el diputado de Podemos Juan Antonio Gil de los Santos lamenta que "de los ocho gerentes de AVRA, seis sean hombres y dos mujeres", por lo que quiere conocer sus currrículos.

Gil de los Santos lamenta el "incumplimiento" de la Ley de Igualdad y pide cambiar la política de contratación.