Justicia asegura estar aplicando la Ley de Memoria Histórica aunque no tenga una partida específica en los Presupuestos

Etiquetas

Tiene contabilizadas 2.457 fosas con 45.000 víctimas y una base de datos con 4.400 españoles fallecidos en campos nazis

La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, ha asegurado este martes que el Ministerio que dirige Rafael Catalá está aplicando la conocida como Ley de Memoria Histórica aunque las medidas que está llevando a cabo desde este departamento no tengan una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Durante su comparecencia en la comisión de ramo para dar cuenta de las partidas destinadas al Ministerio de Justicia en las cuentas públicas para el presente ejercicio, Roldán ha explicado que se están abonando las pensiones e indemnizaciones a los familiares de españoles fallecidos con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura, conforma a lo establecido en la Ley de 2007. En concreto, ha destacado que en la nómina del pasado mes de marzo se han pagado 9.037 pensiones por un importe de 2,1 millones de euros.

PENSIONES, DECLARACIONES DE REPARACIÓN

Asimismo, la subsecretaria ha apuntado que se aplican medidas de compensación económica en favor de los afectados, como son las mejoras de ciertas prestaciones a viudas, hijos y demás familiares fallecidos como consecuencia de la Guerra Civil o la dictadura, o la ampliación del ámbito de las instituciones a favor de quienes sufrieron prisión por los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía, así como prestaciones económicas en favor de los llamados 'niños de la guerra'.

Además, el Ministerio de Justicia sigue desarrollando actuaciones en relación con la Memoria Histórica como son la gestión, el mantenimiento y la actualización de un mapa de fosas de la Guerra Civil, que recoge ya 2.457 fosas con 45.000 víctimas identificadas.

De la misma forma, cuenta con un servicio, dentro de la división de derechos de gracia del Ministerio, que informa y asesora a los ciudadanos en su consulta en este ámbito. En este punto, ha destacado que estas consultas han ido disminuyendo en los últimos años: si en el periodo 2009-2011 se atendieron unas 10.000 anuales, a partir de entonces se han contabilizado bastantes menos. Así, en 2016 hubo 275 y en lo que llevamos de 2017, 31.

La subsecretaria de Justicia también ha destacado que el Ministerio emite las declaraciones de reparación y reconocimiento personal a víctimas del franquismo, que alcanzan ya una cifra superior a los 2.370, de las que 748 han sido firmadas por el ministro Catalá.

"EVIDENTE" IMPACTO PRESUPUESTARIO

Por último, ha señalado que el Ministerio mantienen una base de datos que contiene información sobre 4.400 españoles fallecidos en campos de concentración nazi de Austria y Alemania, a lo que se suma las actuaciones que ha llevado a cabo la Dirección General de Registros y Notariado, en conexión con los consulados españoles en el exterior, para otorgar la nacionalidad española a la llamada Ley de Nietos.

En concreto, Roldán ha destacado que hasta el 31 de diciembre de 2016 se elevan a un total de 493.500 las solicitudes que se han recibido, de las que ya se han practicado 324.000 inscripciones en los registros civiles.

"Aunque todas estas medidas no tienen un crédito presupuestario 'ad hoc' y visible, tienen un impacto presupuestario evidente: las consultas no se responden por sí mismas, las webs no se mantienen solas y los expedientes no se autotramitan", ha concluida.