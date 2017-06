El colectivo LGTBI de Cartagena reivindica el Orgullo con una semana repleta de actos por la diversidad sexual

Etiquetas

La comunidad LGTBI celebra un año más su Día Internacional del Orgullo, una efemérides que combina el ambiente festivo con la reivindicación por la libertad y la diversidad sexual. Aunque esta jornada tiene su fecha fijada en el 28 de junio, el Colectivo Galactyco, en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, ha programado una semana repleta de actividades en la ciudad portuaria con motivo de este evento mundial que irá desde este viernes 16 de junio al próximo sábado 24 y que lleva el nombre de 'EnOrgulleCT'.

El concejal delegado de Igualdad, David Martínez, ha presentado este miércoles junto al coordinador de Educación del Colectivo Galactyco, Alberto Alba, y el coordinador de 'EnOrgulleCT', Daniel Guirau, el programa de actos del Orgullo en Cartagena, unos actos que crecen en número y relevancia cada año, al igual que lo hace el apoyo del Ayuntamiento y de las instituciones privadas y sociales.

El programa arrancará este viernes 16 de junio a las 19.00 horas con el izado de banderas de la diversidad en el Palacio Consistorial y la actuación de la Agrupación Musical Sauces. Cabe destacar que este año tendrá una especial relevancia la enseña transexual en respuesta a los recientes ataques de una campaña realizada a bordo de un autobús a lo largo de toda la geografía española.

Tras el pistoletazo de salida se inaugurará a las 21.00 horas en El Abanico (calle Real) la exposición 'Desnudos en la noche', de Manga Portrait. Acto seguido, a las 22:00 horas, y en el mismo lugar, se realizará un tributo a Raffaella Carrà. En este mismo local tendrá lugar el domingo a las 18.00 horas el coloquio 'Rompiendo las barreras de la distancia', que correrá a cargo de las 'youtubers' Ana y Vane.

El lunes 19 habrá otra charla-coloquio, esta vez en Golden Tree Café (Plaza San Francisco) a las 19.30 horas, por Begoña Martínez que se titulará 'Vocabulario LGTBIQ: no se dice "políticamente correcto", se dice "tratar a la gente con respeto"', y que presentará Rocío Tudela. Al día siguiente a la misma hora, en El Soldadito de Plomo (calle Príncipe de Vergara), el doctor Manuel Antonio Velandia impartirá la charla-coloquio 'El cuerpo aquí, la mente allí: la construcción de la identidad', que estará presentada por Almudena Pérez.

El miércoles 21 tendrá lugar en Mr. Witt (calle San Roque) a partir de las 19.30 horas el recital de poesía 'Escala de Grises', que contará con las intervenciones de Hugo Cano, Dolores Vieites, Elena Trinidad Gómez, Mery Salem, Tomás Carrión, Carlos Alcaraz, Ángel Paniagua, Antonio Marín, José Daniel Espejo y Juan de Dios García, mientras acompañarán musicalmente Yaeel y Ampi y Carlos Zambrana.

El jueves será la Gala del Orgullo Cartagenero, en la que se entregarán los Premios Cristina Esparza Martín. La ceremonia se celebrará en el Casino de Cartagena (Calle Mayor) a las 20.00 horas y estará conducida por Raffaella osCarrá. Además estará interpretada en lengua de signos.

FIESTA GRANDE

El fin de semana del viernes 23 y el sábado 24 serán los días grandes, con la Fiesta EnOrgulleCT del viernes a las 21.30 horas en la explanada del puerto en la que la vicealcaldesa de la ciudad, Ana Belén Castejón, será la encargada de leer el pregón, que también estará interpretado en lengua de signos, y después habrá varias actuaciones y un maratón de DJ's. Los actos se cerrarán el sábado con la manifestación, cuyo lema de esta edición es 'Por los derechos LGTB en todo el mundo', la posterior lectura del manifiesto y la gran fiesta de clausura que contará con actuaciones y DJ's.

La manifestación comenzará a las 18.30 horas en las antiguas Puertas de Madrid y transcurrirá por la calle del Carmen, las Puertas de Murcia, la Calle Mayor, la Plaza del Ayuntamiento y terminará en la explanada del puerto, donde tendrán lugar el resto de los actos de esta última jornada.

El concejal de Igualdad ha destacado la importancia de la celebración del Orgullo LGTB y ha señalado que hay muchos motivos para ello, en respuesta a las personas que cuestionan que se siga organizando.

Entre las razones que ha enumerado figura el hecho de que todavía haya países en los que se condena con la pena de muerte ser homosexual, que en sólo una veintena de naciones es legal el matrimonio igualitario (en España los es desde 2011), los campos de concentración en Chechenia, los insultos y agresiones que todavía se repiten por toda Europa, la masacre de la discoteca gay de Orlando, los casos de acoso escolar y un largo etcétera de situaciones que ha calificado de "escalofriantes".

Para el edil constituyen "ejemplos por los que concienciar, por los que realizar esta semana de actividades" y por los que hacer más visibles a las personas del colectivo LGTBI.

"Lo que queremos expresar es frente al odio mostrar nuestra alegría, frente a la tristeza la felicidad que sentimos de ser como somos, de mostrarnos ese día libremente como nos gusta", manifestaba Martínez, que ha añadido que esta reivindicación festiva va "por todos aquellos a los que callaron un día, por todos los que no pueden hablar y por aquellos que seguirán en silencio".

Además, el concejal ha reclamado trabajar desde todas las administraciones para educar en la igualdad. "Esto es algo que no tenemos que hacer sólo desde el Ayuntamiento", declaraba, y añadía que en materia educativa la Consejería de Educación debería incluirlo en la Ley Educativa.

"Seguiremos luchando para que eso sea así y que el currículum lo recoja y se trabaje la diversidad. La única manera de erradicar la homofobia es desde la Educación", ha puntualizado.

En este sentido coincidía con él Alberto Alba. "Se ha avanzado pero todavía hay mucho que hacer, hay todavía muchas ideas encastradas en el subconsciente social y que precisamente las personas adultas lo que hacemos es transmitírselas, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente a los menores, que las reproducen en clase", ha lamentado.

"También nos hemos encontrado con algunos centros que les da un poco de reparo tratar la diversidad sexual con naturalidad", añadía el coordinador de Educación del Colectivo Galactyco. "Hay todavía muchos clichés sociales que nos tenemos que quitar", añadía. No obstante, como contrapunto en clave positiva, Alba ha reconocido que también se encuentran cosas positivas en los colegios y que cada vez está más normalizada la diversidad sexual.

Al igual que el edil, Alberto Alba ha abogado por la necesidad de seguir celebrando esta efemérides, y ha argumentado que el sistema heteronormativo está ya establecido, eso es lo que se considera normal, y una persona heterosexual no tiene la necesidad de salir a la calle a pedir nada en esta materia, "pero sí que puede salir a la calle luchando por los Derechos Humanos".

En esta misma línea ha concretado que el Orgullo LGTB no es una manifestación ni un desfile y ha querido "remarcar la palabra reivindicación", ya que "esto no deja de ser una reivindicación", según ha precisado. "Estamos reivindicando Derechos Humanos, y eso es algo que no se nos puede olvidar".

CARTAGENA, CIUDAD 'GAY FRIENDLY' Y PIONERA

Por su parte, Daniel Guirau ha expresado que el Colectivo Galactyco pretende "que la ciudad al final sea declarada institucionalmente como 'Gay friendly'" y ha agregado que esto puede suponer un beneficio a nivel turístico en Cartagena y comarca. "Eso llama a los colectivos LGTB a que vengan a un entorno en el que son bien recibidos".

Cartagena es la primera ciudad en todo el Levante español en tener una manifestación y, no sólo eso, también en tener una semana entera de actividades, según han comentado los representantes del Colectivo Galactyco.