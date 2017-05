LA ARMH EXIGE QUE SE “DEJE DE MALTRATAR” A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO “OBLIGÁNDOLAS A PAGAR" LA TUMBA DE FRANCO

Etiquetas

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exigió este jueves al Gobierno que “deje de maltratar” a las víctimas del franquismo “obligándolas a pagar con sus impuestos un mausoleo que homenajea al dictador”.Según informó la ARMH, la permanencia de “los restos del dictador Francisco Franco en un mausoleo sostenido con fondos públicos” representa una “anomalía” que pone de manifiesto la “débil cultura” de los derechos humanos de los gobiernos que se han sucedido en España tras la reinstauración de la democracia. El colectivo celebró la aprobación hoy en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley que exige al Gobierno la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos y recordó que en sus 17 años buscando desaparecidos de la dictadura ha reclamado al Ejecutivo que “deje de maltratar” a las víctimas del franquismo “obligándolas a pagar con sus impuestos un mausoleo que homenajea al dictador”.“Nadie podría entender que una víctima del terrorismo tuviera que pagar la tumba del terrorista responsable del asesinato de un ser querido", aseveró Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido de la represión franquista identificado por una prueba de ADN.La ARMH, que en estos días está llevando a cabo la exhumación de una fosa con 25 represaliados por el franquismo en Guadalajara, mostró su esperanza en que el Gobierno “no mire para otro lado y que cumpla con los compromisos” en materia de derechos humanos asumidos por el Estado cuando ha ratificado numerosos acuerdos internacionales. "La falta de humanidad que han tenido todos los gobiernos de la democracia española es enorme. Nadie se ha responsabilizado de dar una sepultura digna a miles de ciudadanos que permanecen en cunetas y son buscados por sus seres queridos y descendientes sin que el Estado se responsabilice", según Silva.El colectivo afirmó que espera que la abstención del PP en la votación de esta proposición no de ley “no sea un simple movimiento táctico” ante los medios de comunicación internacionales que se interesan por esta cuestión."Eso se tiene que demostrar con la aplicación de medidas concretas. El Valle de los Caídos sigue siendo un campo de concentración de cadáveres en el que no se cuenta nada de quiénes están allí, quiénes fueron obligados a construirlo y cómo lo hicieron. Decir que es un monumento de reconciliación es totalmente falso. Lo que hay que hacer con él es convertirlo en un enorme libro de texto que cuente la historia de la dictadura", dijo Silva. Al mismo tiempo, manifestó que “simbólicamente” será “muy importante el día en que la democracia le diga al dictador que no todo se quedó atado y bien atado y que se acabó el festejar la existencia de una dictadura con los presupuestos de dinero público de una democracia".