Ossorio cree que tras el archivo de la querella, Moñux debe ir a trabajar y si no justifica su ausencia dejar el acta

Presentará una querella por lo que ha sufrido a lo largo de estos meses

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha considerado este jueves que tras el archivo de la querella que la diputada popular Elena González-Moñux presentó contra él por acoso laboral, la parlamentaria debe ir a trabajar y a votar a la Cámara autonómica y si no hay causas que justifiquen su ausencia dejar el acta.

"Debe venir a trabajar y si no viene e incumple sus obligaciones con el Grupo y no hay ninguna causa que lo justifique creo que debería dejar el acta. Claro que sí", ha afirmado Ossorio tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado la querella que González-Moñux presentó contra él por acoso laboral.

"Lo que hace esta decisión judicial es echar por tierra el argumento por el cual no venía a trabajar porque decía que no podía ir a trabajar porque yo la humillaba y maltrataba y como era su agresor no podía venir a trabajar", ha considerado para añadir que "de manera contundente" la Fiscalía y el TSJ han dicho que "eso es mentira".

Además, ha adelantado que ha "sufrido mucho" y va a poner una querella a González-Moñux por todo el daño que le ha hecho durante estos meses.

