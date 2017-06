La PAH defiende la ocupación: "Cualquier conquista viene de desobedecer leyes injustas"

Etiquetas

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha defendido en el Congreso la ocupación como una de las soluciones para afrontar el problema de acceso a una vivienda, a pesar de ser una actuación ilegal, aseverando que "cualquier conquista de derechos viene de desobedecer leyes injustas".

Así se ha pronunciado Carlos Macías, uno de los portavoces de la PAH, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, en la que se tramita la proposición de ley del PDeCAT para agilizar los desahucios tras una ocupación. "Nos hemos saltado leyes y seguiremos desobedeciendo para garantizar los derechos humanos sin ningún tipo de reparo", ha manifestado.

Macías ha recordado que una de las iniciativas de la PAH, 'La Obra Social La PAH', se basa en "la recuperación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras de las que han sido desahuciadas personas o que permanecen vacías a la espera de hacer aún más negocio sin tan siquiera devolver nada de los rescates bancarios".

A pesar de que la proposición de ley no se refiere a viviendas de bancos, el portavoz de la PAH ha defendido que "nadie escoge acceder a una vivienda ocupando si tiene una alternativa legal, real y asequible" y ha denunciado que existe "una ofensiva" contra "el eslabón más débil".

"SI EL ENEMIGO ES EL 'OCUPA', EL PROBLEMA NO ES EL RESCATE"

"La manera de evitar reformas estructurales es crear un nuevo enemigo: el 'ocupa'. Y si el enemigo es el 'ocupa', el problema ya no es el banco, ni el rescate, ni las viviendas vacías, ni los gobiernos que no toman medidas. El problema no es el poder, sino tu vecina", ha aseverado, anunciando que "la estigmatización solo conduce a la guerra entre pobres". "Enfocan la ocupación como el problema y no como consecuencia de falta de políticas públicas destinadas a garantizar derecho de vivienda", ha apostillado.

Respecto a las mafias de la 'ocupación', Macías ha pedido a los diputados presentes que no le den lecciones de cómo actuar. "Hemos denunciado a mafias y a abogados que se han aprovechado de las familias. No nos va a dar nadie lecciones de cómo denunciar la mafia. Llevamos haciéndolo nueve años", ha dicho.

Para Macías, esta proposición de ley recoge medidas "para replicar el 'desahucio express' de los alquileres", y permite "desahuciar sin alternativa habitacional sin mostrar la más mínima preocupación por las causas". "Se disfraza la propuesta de luchar contra fenómenos mafiosos o proteger pequeños propietarios contra grupos organizados", ha dicho, pero sin embargo, "no hay ninguna medida contra las mafias".

Por ello, considera que con la iniciativa "no se va a resolver el problema" y ha pedido "garantizar el derecho a la vivienda al 100%", adoptando reformas estructurales para "evitar que miles de personas se vean obligadas a ocupar".