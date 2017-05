PP-A exige que se publique la agenda de Díaz para que los andaluces sepan "cuánto tiempo le quita su actividad política"

Etiquetas

Afirman que es "una presidenta ausente en su particular feria, con su puestecillo de turrones por toda España"

La vicesecretaria de Electoral, Estudios y Programas del PP andaluz, Patricia Navarro, ha asegurado este martes que en Andalucía hay "una presidenta ausente que está en su particular feria, que no es la de abril, con su puestecillo de turrones llevándolo por todos los rincones de España" y ha exigido la publicación de la agenda institucional y política de Susana Díaz "porque los andaluces necesitan saber cuánto tiempo le está quitando la actividad política a su agenda institucional".

En rueda de prensa en Málaga, Navarro ha considerado que "los derechos de los andaluces no se pueden garantizar ni velar por ellos a golpe de wasap desde un coche oficial de acá para allá en diferentes puntos de la geografía española" y ha criticado que Andalucía "ha pasado a ser un lugar más de paso de todos los muchos destinos que tiene la presidenta a lo largo de la semana".

Así, ha señalado que "no tenemos otra manera de demostrar desde el PP-A que no se estén adoptando por parte de la presidenta decisiones desde un coche oficial y a golpe de wasap", ya que, ha dicho, "en la página web de la Junta de Andalucía no tenemos la agenda institucional y política" de Díaz.

Navarro ha recordado que "el PSOE no es adalid de la transparencia", indicando que "hoy volvemos a saber que el Parlamento se niega a dar a conocer los gastos que tienen sus grupos parlamentarios y ha salido hace poco en un 'ranking' de los menos transparentes de toda España".

Pero, ha insistido en que se publique de forma "clara y nítida" la agenda de Díaz "porque los andaluces, que pagan sus impuestos, necesitan saber a qué está dedicando su tiempo la presidenta, si es verdad como ella presume hoy en una entrevista de poder llevar todo para adelante y de poder compatibilizar dos responsabilidades de tanto nivel, como son la Secretaría General del PSOE y la Presidencia de Andalucía".

"Los andaluces necesitan saber si eso es verdad, saber cuánto tiempo le está quitando la actividad política de Susana Díaz a su agenda institucional y, por ende, a todas las necesidades que tienen los ciudadanos", ha aseverado la responsable 'popular'.

Asimismo, ha lamentado que el Consejo de Gobierno es "un mero trámite para ella". En este punto, se ha referido a que este martes el Gobierno andaluz adopta un criterio sobre la atención temprana, indicando que es algo que "para el PP-A es algo vital y así lo hemos demostrado en nuestra acción parlamentaria".

Al respecto, ha recordado que los 'populares' han llevado una proposición de ley, junto con Podemos e IU, "que cuenta con el verdadero respaldo de los padres, porque garantiza el derecho de los niños y también el de sus familias", esperando que éste sea el criterio que se adopte "lejos de todos los paripés y tomaduras de pelo que hasta ahora ha llevado a cabo el PSOE con ayuda de Ciudadanos".

Ha señalado que la ley que se aprobó en el Parlamento "contaba con el descontento y la oposición de la mayor parte de las familias y de asociaciones de atención temprana" y ha asegurado que en este caso lo que se ha hecho es "casi literalmente copiar las demandas de esas familias", destacando que esta proposición tiene el apoyo de formaciones políticas "tan radicalmente opuestas a nosotros ideológicamente como Podemos e IU".