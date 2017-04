El PP pide que la discapacidad de víctimas de violencia de género se visibilice en las estadísticas

Etiquetas

La senadora del PP y presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta, Susana Camarero, ha propuesto que la discapacidad de las mujeres víctimas de violencia machista se visibilice en las estadísticas, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género que se está gestando en el Parlamento.

"Con este nuevo pacto consigamos que en los estudios e índices se computen las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género, porque al final lo que no conoces no existe, cuando no ves un número real no te das cuenta de la magnitud del problema, y por lo tanto no puedes poner remedio", ha precisado en una entrevista concedida a la publicación digital 'Cermi.es semanal' recogida por Europa Press.

Camarero ha precisado que las mujeres con discapacidad sufren violencia machista en mayor medida que las que no tienen discapacidad. Además, ha subrayado que en el caso de quienes están en situación de dependencia, las agresiones proceden en muchas ocasiones de su entorno más cercano, como familiares y cuidadores.

Entre las prioridades del futuro Pacto de Estado, Camarero resalta la reparación y recuperación de las víctimas, incluidos los hijos, haciendo especial hincapié en la prevención. "Todos los comparecientes nos dicen que es un problema de educación, es decir, hay que centrarse mucho en la formación, la concienciación, la sensibilización, no solamente en los colegios, en la formación en cada uno de los hogares", ha puntualizado.

Según ha concretado, "un 97% de los ciudadanos rechazan la violencia de género, sobre todo la violencia física, pero hay otro tipo de violencia que no se ve igual".

Por otro lado, Camarero ha lamentado las dificultades que todavía encuentran las mujeres a la hora de acceder al mercado laboral, especialmente cuando se trata de conseguir ascensos. Por ello, aboga por la corresponsabilidad, de forma que el reparto de tareas relacionadas con la familia no siga recayendo casi en su totalidad en las mujeres, poniendo como ejemplo que las mujeres piden el 90% de las excedencias.

Para Camarero, la igualdad es "la equidad, el equilibrio en derechos, que las mujeres y los hombres puedan tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y llegar igual de lejos", algo que, según añade, "ocurre en el papel, en la ley, pero todavía sigue sin ocurrir en la realidad".

En esta línea, ha citado algunos datos como que el 60% de los licenciados son mujeres o que las mujeres deciden el 80% de las decisiones de compra, en relación con otros como que las mujeres representan el 30% de los puestos directivos, cifra que desciende hasta el 19% en las compañías del Íbex 35. "Es verdad que en los últimos años se ha incrementado esa presencia de manera sustancial, pero sigue habiendo un desnivel", zanja la senadora popular.