El PSOE de Canarias pedirá que el Palacio de Justicia de Tenerife se ubique en la zona de Cabo Llanos

El Grupo Parlamentario Socialista de Canarias ha registrado una proposición no de ley en la que solicita al Gobierno regional que realice las gestiones administrativas necesarias para facilitar, en relación con el suelo de su propiedad, la ubicación del futuro Palacio de Justicia de Tenerife en la zona de Cabo Llanos de la capital tinerfeña.

Al respecto, el portavoz de Justicia del PSOE, Gustavo Matos, indicó que a través de la iniciativa, su partido apuesta por mantener con todos los colectivos profesionales y sociales vinculados a la Administración de Justicia en Santa Cruz de Tenerife "un diálogo permanente" sobre la ubicación del nuevo edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife, según informó el PSOE en nota de prensa.

Además, el PSOE solicita al Gobierno canario que inste al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a realizar las gestiones administrativas y urbanísticas necesarias a los efectos de mantener en la zona de Cabo Llanos la ubicación del futuro edificio judicial.

Para Matos, Santa Cruz de Tenerife necesita la construcción de un nuevo palacio de justicia que "sirva para dar cobertura a las necesidades en la isla y en la provincia", ya que el actual "es manifiestamente insuficiente" y sus limitaciones "traen como consecuencia la dispersión de órganos judiciales fuera de sus instalaciones", además de que los que permanecen en él lo hacen "en condiciones de gran precariedad".

Para Matos, en lo que se refiere a El Sobradillo, aseguró que "no" se trata de este núcleo poblacional "no sea merecedor de albergar esta infraestructura, sino de la conveniencia o no de descartar que el nuevo edificio judicial se ubique en la zona de Cabo Llanos".

"Todos los colectivos del mundo judicial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife han manifestado su rechazo a que las nuevas infraestructuras judiciales abandonen la zona de Cabo Llanos, coincidiendo en la idoneidad de mantener la actividad de los órganos judiciales en esa zona por razones presupuestarias, de conectividad con el transporte público para los usuarios de toda la isla, cercanía a otros centros administrativos, etcétera", concluyó.