El PSOE exige a Nieto y Primo Jurado que pidan disculpas por asistir a un homenaje a los caídos franquistas

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido este lunes al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y al subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, que "pidan disculpas" por asistir en Dos Torres a un acto de jura de bandera civil en el que se rindió homenaje oficial este pasado fin de semana a los caídos del bando franquista, en concreto a los que cayeron en "honor" a Dios y por "la grandeza de España".

En concreto, según ha explicado en rueda de prensa Hurtado, la Cruz de los Caídos situada junto a la Parroquia de la Asunción de Dos Torres, donde se realizó tal homenaje, organizado por el Ayuntamiento de la localidad y la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), incluye una placa con una leyenda que dice: 'Señor glorifica a los que cayeron por tu honor y la grandeza de España', resultando evidente, según ha subrayado el diputado socialista, que la misma "es una exaltación a los vencedores de la Guerra Civil".

A juicio de Hurtado, "la excusa del valor artístico" que ha impedido la eliminación de dicho símbolo franquista, pues tal excepción se recoge Ley de Memoria Histórica, no puede, en modo alguno, justificar "lo que se hizo el otro día, que fue volver a poner en valor" y darle de nuevo uso, además oficial, "a ese símbolo franquista", pues "estuvo allí presente el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el subdelegado del Gobierno en Córdoba", además de "miembros del Ejército de un alto nivel", y eso "no se puede tolerar".

El diputado del PSOE ha aclarado que los socialistas "aplauden" y, además, asisten con gusto "a los actos de jura de bandera civiles", como el que se había organizado en Dos Torres, pues implican la defensa de valores constitucionales y democráticos, pero es que Hurtado, que no asistió a tal acto, recibió llamadas de "vecinos de Dos Torres", que sí asistieron al mismo "y que se sintieron ofendidas" cuando, "de forma sorpresiva", una parte del acto incluyó "una ofrenda floral a los caídos en un monumento franquista".

En consecuencia, Hurtado ha insistido en que, "una cosa es no eliminar" dicho símbolo y otra muy distinta es "volver a ponerlo en uso", ya que eso "va mucho más allá", razón por la que ha pedido ya, mediante varias preguntas dirigidas al Gobierno que preside el popular Mariano Rajoy, explicaciones de "¿por qué ha ocurrido esto? y ¿por qué ha permitido que se ponga en valor un monumento que forma parte de la simbología del franquismo?", considerando el diputado socialista que el Ejecutivo del PP debe "tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir", porque "no se pueden admitir pasos atrás".

En este contexto es en el que ha demandado "que se disculparan quienes organizaron el acto y también aquellos que estuvieron presentes", siendo miembros o representantes del Gobierno de la Nación, los cuales deberían reconocer "que es un claro error no haber advertido" de que tal homenaje en un monumento franquista no debía tener lugar, por "respeto a los valores democráticos", es decir, de aquellos que, precisamente, deben defender los miembros del Ejecutivo.