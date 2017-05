Participa pide abrir debates "de fondo" sobre la Feria de Abril, los contratos, los animales y las casetas

Etiquetas

El Grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, tras los cambios introducidos por el gobierno del socialista Juan Espadas en la Feria de Abril de este año, ha apostado por seguir abriendo debates de "verdadero calado", mencionando asuntos como la accesibilidad, las condiciones laborales, la protección de los animales o el aumento de casetas.

En un comunicado, la portavoz de Participa en el Ayuntamiento, Susana Serrano, ha considerado que es el momento de abrir el debate sobre "problemas de fondo que desde hace años arrastra esta fiesta y no tanto por cuestiones de menor urgencia". En este sentido, ha apostado por incrementar el número de casetas públicas y de particulares que "desde hace años están a la espera".

También, alerta de la necesidad de tomar en serio las medidas para que la Feria sea "realmente accesible para las miles de personas que a día de hoy no pueden disfrutarla".

Señala que el debate se ha centrado en el cambio de fecha, algo que se decidió en votación popular, "en vez de abordar los problemas que nunca acaban de resolverse y que son prioritarios". Además, agrega que, con una "mejor" reorganización del Real "habría espacio para incrementar la presencia de casetas públicas y privadas".

"No se puede permitir que no haya garantías para esos puestos de trabajo de los que tanto se habla o que no se dé solución a las enormes listas de espera para poder acceder a una caseta, ni que existan tan pocos espacios de acceso público", ha incidido Serrano, tras la "buena acogida" que ha tenido la apertura al público este año de una nueva caseta pública.

Igualmente, enumera entre las "históricas" demandas de mejora de la Feria de Abril el control de la venta ilegal de alcohol y tabaco a menores, "como ha denunciado Facua, o la necesidad de implementar nuevas medidas y controles para garantizar los derechos laborales".

"Año tras año, seguimos conociendo numerosas historias de personas que estos días atraviesan unas condiciones laborales penosas. No se puede alardear de cifras económicas si éstas sólo benefician a unos pocos", dice Serrano, que también ha apostado por asegurar el mejor trato posible a los animales, ya que en "esta Feria de Abril se han vuelto a repetir situaciones lamentables de desatención".

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

En este marco, Participa señala que hace unas semanas se aprobaba una moción en el pleno, presentada por Participa Sevilla, para adecuar el Real a las necesidades de las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, pero "desde el área de diversidad de este grupo municipal se vuelve a denunciar que otro año más el Ayuntamiento no se ha implicado como debería para garantizar la accesibilidad en la Feria".

"Ni siquiera se han cumplido una serie de medidas a las que el Ayuntamiento se comprometió y que eran factibles ponerlas en marcha este año", ha criticado Serrano, que ha puesto como ejemplo que "no todas las casetas públicas tienen una rampa de acceso, ni que el transporte público de la ciudad garantice el acceso a cualquier persona o que los baños públicos no estuvieran accesibles".

De las ocho propuestas '#PorUnasFiestasAccesibles' que Participa Sevilla trasladó al pleno municipal, considera que "no se ha cumplido ninguna, e incluso algunos de los problemas se han empeorado". "No podemos seguir permitiendo que en la mayoría de las casetas, por lo general, el acceso a personas con diversidad funcional esté condicionado al público existente en ese momento o que prácticamente no haya rebajes en las aceras del Real", ha insistido Serrano, que también ha reiterado que "faltan de puntos especiales de información y de recarga de las baterías para las sillas de ruedas y los 'scooters'".