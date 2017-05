Podemos acusa al Gobierno de "tomarse a risa" la violencia machista y exige más recursos porque "no es inevitable"

Etiquetas

La portavoz de Igualdad de Unidos Podemos, la diputada Sofía Castañón, considera que el Gobierno se está "tomando a risa" la violencia machista y ha pedido al Gobierno "dignidad" y "responsabilidad" política para dotar de más recursos estas políticas.

"Ya está bien de hablar de esto como una lacra social como si fuera inevitable, cuando se trata de derechos humanos, y los derechos humanos se garantizan y se blindan con leyes que así lo hagan y con recursos para las medidas que lo pongan en práctica", ha señalado Castañón, en declaraciones a los medios durante el debate de enmiendas en la Comisión de Presupuestos del Congreso.

Para la diputada de Unidos Podemos, el Gobierno se está "tomando a risa" este tema "en una situación como la que vive este país con la violencia machista". A su juicio, los 28 millones que el Ejecutivo propone para 2017 en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son una "irresponabilidad" y también ha denunciado que desde Ciudadanos no hayan tenido nada que enmendar en estos PGE sobre igualdad o lucha contra la violencia de género.

Por el contrario, ha recordado que su grupo confederal ha registrado hasta 122 enmiendas sobre estos temas que, además, elevarían la partida destinada a poner fin a los asesinatos de mujeres hasta los 70 millones de euros.

MENOS "CARAS DE CONSTERNACIÓN" Y MÁS RECURSOS

En este sentido, Castañón ha reconocido que la disposición actual de la Cámara no permite que las enmiendas de la oposición estén saliendo adelante. "Nos parece que hace falta más responsabilidad", ha denunciado la diputada, quien ha llamado a PP y Ciudadanos a "ponerle vías de solución" a la violencia contra las mujeres en España.

"Nosotros decimos que no hemos venido a la institución a hacernos fotos, ni ha participar en mensajes vacíos. Nos gustaría menos caras de consternación en las fotografías que realiza el Gobierno desde el Ministerio de Igualdad cuando se habla del Pacto de Estado y que lo dote de recursos", ha declarado.

Del mismo modo, ha señalado que el Ejecutivo sólo habla de presupuestos para el año que viene, mientras este "no da ni un sólo céntimo" a esta materia. "No sé si es que creen que mientras llegan los siguientes PGE no van a estar las mujeres sufriendo violencia", ha dicho Castañón.

Durante sus declaraciones, la portavoz de Igualdad de Unidos Podemos ha hecho un llamamiento a los madrileños a participar en la manifestación que este jueves recorrerá parte de la capital y que está convocada por el movimiento feminista de Madrid. Según ha explicado, el mensaje a trasladar con esta marcha es que "sin recursos no se va a acabar con la violencia machista", ha concluido.