Podemos pide reparar de forma integral a las víctimas del franquismo y una Consejería de Comunicación y Cultura

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y la candidata de su partido a la moción de censura que se debate hoy, Lorena Ruiz-Huerta, ha propuesto hoy dentro de su programa de moción políticas que reparten de forma integral, moral y económicamente, a las víctimas del franquismo, así como la creación de una Consejería de Comunicación y Cultura.

Según ha expuesto, la Comunidad necesita un proyecto sobre memoria democrática y cultura de los derechos humanos, "articulado en torno a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, de acuerdo con las recomendaciones que el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dirigió a España en julio de 2014".

De este modo, Podemos propone poner en marcha políticas orientadas a la generación de "un nuevo significado para los símbolos o monumentos conmemorativos, o de exaltación, de la sublevación militar o del franquismo"; el establecimiento de mecanismos institucionales para "el esclarecimiento y divulgación de la verdad y "políticas de acceso a la justicia para las víctimas del franquismo, tan olvidadas y denostadas por el PP".

Para la dirigente de Podemos, las políticas culturales en la Comunidad han tenido dos graves consecuencias: "una, perpetuar la separación entre la cultura y la gente; y dos, profundizar en la desigualdad en el acceso tanto al disfrute y la participación, como a la creación cultural".

Otras medidas pasan por un Plan de fomento de la organización cooperativa del sector y de la economía social en cultura, "que incentive la existencia de estos proyectos y adapte los marcos legales a sus necesidades", situar a Radio Televisión Madrid "a la altura de los estándares europeos en medios públicos", así como garantizar el derecho de acceso a todos los colectivos que reflejen la pluralidad y diversidad social, y garantizar asimismo el derecho a la información veraz de la ciudadanía, que recoge la Constitución Española.

EDUCACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO

En materia educativa, Ruiz-Huerta ha prometido garantizar a toda la ciudadanía el acceso a una plaza pública dentro del su barrio, distrito o municipio, a través de la Red de Centros Públicos, poner en marcha de un plan de erradicación del fracaso escolar convenientemente financiados, auditar los conciertos educativos y las cesiones de suelo públicos y planificar una red de escuelas infantiles para garantizar la oferta pública necesaria para esta etapa.

"Porque si la Administración no financia y apoya debidamente la enseñanza pública, hablar de libre elección será una mera falacia. Como glosaba un conocido cantautor en aquella metáfora tan burlona como elocuente: "Unos comen langosta Termidor, otros comen chicharro congelado; con libertad elige el comprador en una economía de mercado", ha dicho.

Por otro lado, Ruiz-Huerta ha propuesto una reforma de la Ley 5/2005, Integral contra la Violencia de Género, que incluye la calificación de feminicidio, nuevas medidas de sensibilización contra la violencia, educación en igualdad de género en la enseñanza obligatoria, medidas de apoyo a las mujeres, mejora en la prevención de la violencia y en la financiación, entre otras medidas.

Podemos ve con especial preocupación el incremento notable del machismo entre los adolescentes, "frente a lo que la Consejería de Educación nada hace más allá de acciones puramente testimoniales". "La lucha contra el machismo requiere una intervención decidida en las aulas, mediante un Plan educativo específico para todos los alumnos y alumnas, impartido por un profesorado formado y concienciado", considera.

AGUA Y VIVIENDA

En materia de gestión del agua, la candidata ha reprochado al PP de "haber transformado el Canal de Isabel II en un cocedero de chanchullos, langostas y bogavantes, a costa del dinero público". "Pero, tarde o temprano, alguien tenía que rebelarse ante tanta rapiña, porque el pavoneo de los canallas era demasiado ofensivo. Y por eso les hemos planteado esta moción de censura, señores del PP", ha esgrimido.

Además de proponer el blindaje el derecho al agua como "un derecho fundamental de la ciudadanía", Ruiz-Huerta también ha hablado de vivienda y ha defendido la rehabilitación de vivienda "como motor de cambio de modelo productivo, de generación de empleo verde en la industria de la construcción y "fomentar el alquiler como modo asequible de acceso a la vivienda y como generador de equilibrio en el mercado inmobiliario".

CIERRE: "SON USTEDES INDIGNOS"

En la parte final del discurso, la portavoz parlamentaria Señoras ha remarcado lo largo de estos años los gobiernos del PP "han causado muchísimo dolor en los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad y han conseguido hacer de Madrid la región más injusta y desigual de España".

"Son ustedes indignos de continuar en el Gobierno. Más aún: no deberían estar en ningún Gobierno. Porque no me cabe la menor duda de que si se encargaran ustedes de la gestión del desierto, acabaríamos teniendo escasez de arena. Además, ahora sabemos que nunca debieron ustedes acceder al Gobierno porque lo hicieron con trampas desde el primer momento. Llegaron con el Tamayazo, comprando a dos diputados mafiosos. Y luego, han concurrido a todas las elecciones dopados con dinero procedente de la financiación ilegal", le ha preguntado.

"De una cosa sí estoy segura, de que 'nunca debimos abrir las puertas de la Ciudad a quienes sostienen que hay consideraciones más importantes que las de la decencia', como afirma el premio Nobel John Maxwell Coetzee, en su obra 'Whaiting for the barbarians' porque, esperando a los bárbaros, era lógico que la indecencia terminase acampando en la Comunidad de Madrid", ha apostillado.

Por último, Lorena Ruiz-Huerta ha contrapuesto a los manifestantes del 15M que Cifuentes "ordenaba golpear" en la Puerta del Sol frente a los "malos" que, a su juicio, son los que estaban dentro de la Real Casa de Correos.

"Los que de verdad destruían el sistema, a base de saquearlo, eran los corruptos de su partido. Esos son los verdaderos antisistema. Y ustedes son y serán sus herederos, mientras no devuelvan todo lo que ellos escondieron en las negras arcas del PP", ha concluido, dirigiendo sus palabras a la b ancada 'popular'.