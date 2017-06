Policía Municipal participa en Ginebra en un encuentro de la ONU sobre detenciones arbitrarias por perfil étnico

Etiquetas

La Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid participa en un encuentro en la ciudad suiza de Ginebra organizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el que se reflexiona sobre detenciones arbitrarias e identificaciones por perfil étnico.

Durante dos días se está trabajando desde Ginebra en identificar las buenas prácticas en la eliminación de la acción policial basada en prejuicios a la hora de aplicar la ley y en dar con metodologías de éxito a la hora de capacitar a las fuerzas del orden público en la prevención de perfiles basados en el sesgo racial.

En el encuentro se pretende establecer un documento de recomendaciones por parte del Alto Comisionado en base a las experiencias que aportaran la veintena de expertos internacionales, entre los que se encuentran profesionales de la seguridad procedentes de ámbitos policiales, universitarios, ONG o de diversos de departamentos de Naciones Unidas, como la European Union Agency for Law Enforcement Training, United Nations Department of Peacekeeping Operations, United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force, Amnesty International, Open Society Justice Initiative, USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o el Center for Policing Equity.

Los participantes proceden de Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, República Checa, Suiza, Líbano, Brasil, Austria, México, Italia, Bangladesh o Canadá. Analizar la selección étnica en las identificaciones, que se define como el uso de generalizaciones basadas en la etnia, la raza, el origen nacional o la religión en lugar de en pruebas objetivas o el comportamiento individual como elemento determinante, aunque no sea el único, para aplicar la ley.

DESDE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO AL CONTROL DE FRONTERAS

La utilización de perfiles étnicos se puede visibilizar en la actuación policial ordinaria, la lucha contra el terrorismo, la toma de decisiones en las cuestiones de inmigración, en el asilo o en el control de fronteras.

Desde el Ayuntamiento remarcan que las manifestaciones de discriminación racial, xenofobia y formas diversas de intolerancia han aumentado en todo el mundo. Además en los últimos años se han presentado distintas demandas contra los departamentos de policía alegando identificaciones por perfil étnico, que han llevado a que los tribunales hayan solicitado cambios en las políticas y procedimientos de aplicación de la ley en relación con las denuncias de identificación por perfiles étnicos.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD) destaca la importancia de impartir capacitación, en la que se establezca que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibir una formación intensiva para garantizar que respeten en el desempeño de sus funciones, así como proteger la dignidad humana y mantener y defender los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de raza, color o origen nacional o étnico.

En lo que respecta al perfil racial, el CERD hace hincapié en que los Estados deben tomar las medidas necesarias para evitar los interrogatorios, arrestos y registros que se basan únicamente en la apariencia física de una persona, el color o la pertenencia a un grupo racial o étnico.

En el mismo sentido, el Programa de Acción de Durban insta a los Estados a que diseñen, apliquen y apliquen medidas eficaces para eliminar el fenómeno de 'perfil racial. A destacar la decisión de la Asamblea General de la ONU de celebrar un debate sobre el perfil racial y la incitación al odio durante la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.

La reunión de expertos en Ginebra tiene por objeto recopilar buenas prácticas que contribuyan al desarrollo de un módulo de capacitación del ACNUDH sobre la acción policial basada en el sesgo. La reunión se centra en los enfoques institucionales para abordar la vigilancia basada en el sesgo y será una oportunidad para identificar posibles países en los que desarrollar pruebas piloto donde el nuevo módulo de capacitación podría ser probado.