Primera luz verde al registro de lobbies municipal con rechazo de PP y Cs por dudas sobre las denuncias anónimas

Etiquetas

Los votos de Ahora Madrid y PSOE han sacado adelante este viernes en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto la propuesta del área con las líneas básicas del Registro de Lobbies regulado en la ordenanza de Transparencia, que ha contado con el rechazo de PP y Cs por las dudas que tienen sobre las denuncias anónimas y otras cuestiones que han vinculado con una presunta inseguridad jurídica.

Ahora las líneas se elevarán al Pleno de la próxima semana con dictamen favorable. El delegado del área, Pablo Soto, ha declarado que entiende que "el PP no esté a favor" de este registro, esencial para la transparencia de las administraciones. En este punto ha puesto el ejemplo del exministro José Manuel Soria y su relación con "varios párrafos a propuesta de Endesa que se incluyeron en una ley".

La portavoz de Cs en la comisión, Silvia Saavedra, ha planteado las dudas de su partido relativas al registro de entidades ciudadanas --se puede acceder a él a través del Portal de Transparencia, le ha contestado el delegado-- y, sobre todo, por las denuncias anónimas. Ha condicionado el apoyo de Ciudadanos en el Pleno a que se aprueben sus enmiendas.

Desde el PP Percival Manglano ha criticado la que considera una definición de lobby demasiado amplia y que podría incluirse entonces en ella desde la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) o cualquier oficina de la ONU. "Eso es un planteamiento ridículo", le ha contestado Pablo Soto.

Manglano cree que estas líneas son demasiado discrecionales porque no fija, por ejemplo, en qué casos se puede rechazar que el lobby no haga públicos algunos de sus datos mientras que ha mostrado su temor a que las denuncias anónimas se conviertan en "algo peligroso al poder usarse no siempre de manera limpia". "¿Habrá algún filtro para que no se abuse de ellas?", ha preguntado.

El socialista Ramón Silva ha destacado que con este registro Madrid será una Administración pionera, uniéndose a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona. También ha apuntado que este registro podrá conectarse con el que cree que en algún momento se pondrán en marcha en el Estado y en la Comunidad.

INCENTIVOS

El Gobierno municipal propondrá incentivos por inscribirse en el registro de lobbies, una novedad en las líneas básicas aprobadas en comisión. El registro de lobbies se pondrá en marcha a finales de año. La ordenanza de Transparencia se limita a una regulación mínima de los aspectos sustantivos y remite a una mayor concreción de sus aspectos técnicos y auxiliares mediante directrices fijadas en la Junta de Gobierno.

También preveía que la aprobación de estas directrices se llevaría a cabo en el plazo de seis meses desde la adopción de un acuerdo por el Pleno en el que se establezcan las líneas básicas del Registro. Este documento ha sido debatido con la sociedad civil, tanto en una reunión presencial el pasado mes de abril en Medialab Prado como a través de Decide Madrid, dónde se abrió un proceso de consulta en el que se recibieron una veintena de comentarios, tenidos en cuenta en el texto que se lleva a aprobación.

Este acuerdo indica que, si bien las Entidades Locales están exentas de registrarse en el registro de lobbies, se deberá indicar aquellas reuniones en las que estas desarrollan una actividad de lobby para que sea posible hacer un seguimiento de todas las influencias sobre las decisiones de lo público.

Como novedad, incorpora incentivos para aquellos que se inscriban en el registro de lobbies. El primero pasa por la creación de un listado que se utilizará para informar por materias sobre los procesos participativos que se abran en el Ayuntamiento de Madrid, ya sean consultas, periodos de información pública, plazos de alegaciones...

También la posibilidad de convocar reuniones desde el propio registro de lobbies. Este registro estará vinculado con la aplicación de agendas públicas y desde allí se podrán proponer reuniones y los propios lobbies tendrán la opción, por ejemplo, de decidir si hacen pública la información que aportan a las reuniones.