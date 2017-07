Puig insta a instituciones y víctimas a trabajar juntos para levantar la "hipoteca del silencio" heredada del franquismo

Etiquetas

Lamenta que el Gobierno central no se implique en una "cuestión de país" y le pide ser "mucho más razonable" con la memoria histórica

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha instado a las instituciones y asociaciones de víctimas a trabajar conjuntamente con el objetivo de levantar la "hipoteca del silencio" heredada de la Guerra Civil y el franquismo. Puig ha lamentado que el Gobierno central no se implique en una "cuestión de país" y le pide tener "una actitud mucho más razonable en cuanto a la memoria histórica".

El jefe del Consell se ha expresado en estos términos durante su visita a la excavación de la fosa común 113 del cementerio de Paterna (Valencia), donde se estima que yacen los restos de entre 52 y 60 personas que fueron fusiladas el 18 de enero de 1940 y el 19 de septiembre de 1941, según ha informado la Generalitat en un comunicado. El 'president' ha estado acompañado por el alcalde, Juan Antonio Sagredo, y el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, entre otros.

Puig ha recordado que el Gobierno valenciano, a través del proyecto de Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana, pretende "participar en ese proceso de recuperación, de reparación, y también de visión de futuro". Se trata, ha dicho, de dotar de un marco legal a esta cuestión dentro del contexto general de la ley estatal, "que desgraciadamente el Gobierno de España no está impulsando".

En este sentido, Puig ha lamentado que el Gobierno central no se implique en una "cuestión de país", como sí están haciendo la Diputación de Valencia o distintos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. "Un país no puede tener futuro si no sabe recomponer su pasado adecuadamente, y a nosotros nos gustaría que el Gobierno de España tuviera una actitud mucho más razonable en cuanto a la memoria histórica", ha señalado Puig, que ha añadido que no es posible "mirar hacia el futuro con esperanza si no somos capaces de reconocernos y de reparar lo que fue una agresión sin límites contra la libertad".

"ACCIÓN PERMANENTE" DEL CONSELL

"Tenemos que enseñar lo que pasó, reflexionar sobre ello y asumir el pasado para que jamás vuelva a pasar", ha subrayado Puig, que ha puntualizado que la partida de los presupuestos de la Generalitat destinada a la memoria histórica para el próximo año permitirá que exista una acción "permanente" desde el Consell a este respecto.

Por este motivo, ha insistido en que acciones como la realizada en la fosa común 113 del cementerio de Paterna constituyen una reparación "colectiva", y no solo la de un "derecho absolutamente legítimo", que es el de que "las familias puedan enterrar a sus familiares, que fueron ajusticiados de una forma miserable".

El jefe del Ejecutivo valenciano ha mostrado la intención de colaborar con otras instituciones para erigir en Paterna un memorial o centro de interpretación para todas las víctimas del franquismo, "porque es la única manera de que no se olvide para siempre lo que pasó". "No se puede permitir que desaparezca el relato histórico, porque sin relato histórico no somos nada", ha concluido.