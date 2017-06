SÁNCHEZ IMPONE UNA “ABSTENCIÓN MOTIVADA” EN LA VOTACIÓN DEL CETA

Etiquetas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, adelantó este jueves que el PSOE no ratificará en el Congreso el CETA (el acuerdo económico y de libre comercio de la UE con Canadá), sino que su posición será una “abstención motivada”.Aunque la decisión final debe abordarse en la Ejecutiva del lunes, este jueves Sánchez dejó claro que “no ratificaremos el CETA en el Parlamento español” y que habrá que explicar la postura porque “no hay dos únicos caminos: o bien cerrar las fronteras, como quiere el Partido Popular, o el proteccionismo al que se abraza Unidos Podemos”.Estas afirmaciones son las que Sánchez, según informó el PSOE en un comunicado, le ha trasladado al comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, en la reunión que mantuvieron en Madrid. El líder socialista dijo que “en 1.600 páginas del Tratado, sólo hay 4 sobre nuestros derechos medioambientales. Tenemos diferencias en el modo de resolución de disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación al Tratado”.Destacó que el PSOE es una “fuerza política multilateralista, partidaria de una apertura comercial internacional, firmes defensores de una relación estrecha con Canadá” y que no ´olo existen las posturas de cierre de fronteras ni de proteccionismo.Sánchez defendió que “la vía socialista es la de la izquierda de Gobierno: la que combina de manera efectiva los procesos democráticos y los derechos laborales y medioambientales”, porque es ahí “donde reside el sentido común, explicándole a la gente cómo nosotros nos vamos a posicionar sobre lo que se vota y enviando un mensaje de cara al futuro: hay que contar con la sociedad civil”. “Hagamos los Tratados de abajo a arriba. Por eso no ratificaremos el CETA en el Parlamento español. Nuestra posición será la de una abstención motivada con estos argumentos”, sentenció, según informa el PSOE en un comunicado.CATALUÑAEn la reunión de Sánchez con el comisario europeo se trataron otros tres temas de interés nacional e internacional: Cataluña, el 'Brexit' y la gobernanza del euro y Europa.El líder socialista explicó a Moscovici que los socialistas realizarán una oposición de Estado al Gobierno porque “estaremos con el Estado con independencia de las diferencias ideológicas y de proyecto político, económico, cultural y social con el Partido Popular”. Sánchez le recordó que “el PSOE está en la defensa de la legalidad y de la Constitución española contra cualquier intento de romperla. El Gobierno del PP es muy impopular debido a su bajo umbral ético y social, su insensibilidad con los más débiles y los reiterados escándalos de corrupción que avergüenzan a la mayoría de todos los españoles. Pero estamos en contra del derecho de secesión y no vamos a permitir que el independentismo trate de aprovecharlo debilitando al Estado”. Asimismo, mostró, su apoyo sólido a Bruselas en la negociación del 'Brexit', insistiendo especialmente en su preocupación por el status de los jóvenes profesionales españoles que residen en Reino Unido. Y le pidió “firmeza y seguridad” en la defensa de los intereses de los europeos y españoles en la negociación.