SOLEDAD BECERRIL DICE ADIÓS COMO DEFENSORA DEL PUEBLO PORQUE “CINCO AÑOS SON TIEMPO SUFICIENTE”

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, anunció este martes que el próximo 21 de julio cesará en el ejercicio de sus funciones, puesto que considera que “cinco años son tiempo suficiente para intentar llevar a efecto este trabajo”.Becerril se expresó en estos términos durante la rueda de prensa que celebró en la sede de la institución en Madrid, donde explicó que la ley orgánica que regula el funcionamiento del Defensor del Pueblo establece que “el defensor cesa a los cinco años de su nombramiento”, de manera que “no existe prórroga” y que el adjunto primero, Francisco Fernández Marugán en este caso, es quien asume en funciones el cargo hasta que las Cortes Generales designen a una nueva persona.“Ni he tenido ni tengo intención de presentarme como candidata a un nuevo mandato”, destacó Becerril, que señaló que “cinco años son tiempo suficiente para intentar llevar a efecto este trabajo”, por lo que “acaba aquí mi tiempo como Defensora”.En este sentido, manifestó que “ha sido un gran honor haber intentado cumplir con el mandato de la Constitución, defender los derechos y las libertades de la misma y actuar como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y como Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP)”.Durante su intervención, agradeció “muy especialmente” a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario Socialista que la propusieran hace cinco años como candidata, así como a los diputados y senadores de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor por sus “sugerencias, observaciones, análisis favorables y también aquellos discrepantes con mis actuaciones”.La defensora explicó que “al final de mi mandato presentaré un informe general de estos cinco años” y detalló que durante este tiempo, la institución ha presentado cinco informes anuales, cuatro informes semestrales, 22 informes monográficos y cinco informes como MNP, todo ello posible gracias a “las personas que trabajan en la institución”, que calificó de “personal muy competente y muy entregado a sus funciones”.FUTUROS RETOSBecerril hizo hincapié en que durante su mandato tuvo como objetivo “abrir lo máximo posible” la institución, con el fin de recoger las quejas, sugerencias y recomendaciones del “mayor número de ciudadanos”.A pesar de que el tiempo media de respuesta del Defensor del Pueblo al ciudadano se ha reducido en este tiempo desde los 62,35 días hasta los 29,88 días y el tiempo medio de respuesta del Defensor a la administración desde los 81,05 días hasta los 42,97 días, Becerril indicó que “esto no es una institución de felicitación, ni para congratularse de los resultados, porque la labor de defensa de los derechos y libertades no termina nunca en una democracia”.Sobre los aspectos a mejorar de cara al futuro, la Defensora indicó que le gustaría pasar del 82% del grado de aceptación a un 92% “en un tiempo razonable”, así como “que los tiempos que tardan las administraciones en contestar (75,69 días) se redujeran mucho más porque detrás de cada queja hay un ciudadano que necesita ayuda y comprensión”.Por último, Becerril se pronunció acerca de la posibilidad de que la institución del Defensor del Pueblo cambie de nombre en un futuro, puesto que este cargo lo pueden ocupar tanto un hombre como un mujer, y afirmó que “es posible que se pueda configurar en el futuro”.