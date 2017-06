Susana Díaz mantiene la creación del Comisionado de la Memoria Histórica y no entrará en "más debates nominalistas"

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha expresado este viernes su intención de que se cree la figura del Comisionado de la Memoria Histórica y Democrática, después de que el exvicepresidente de la Junta y excoordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, haya renunciado a ocupar ese puesto, y ha querido dejar claro que no va a entrar en "más debates nominalistas".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Susana Díaz ha indicado que no ha hablado con Valderas después de anunciar la creación de ese Comisionado durante su comparecencia sobre la situación de Andalucía ante el Pleno del Parlamento. Ha considerado que se trata de un "político extraordinario", con un reconocido prestigio, que fue su vicepresidente en la Junta.

Para la presidenta, la nueva política debe ser que "cuando alguien vale, no importa en qué partido milite" y ha querido dejar claro, tras la polémica que se ha suscitado por el hecho de que Diego Valderas pudiera ser la persona propuesta para estar al frente del Comisionado, que ella no va a entrar en "más debates nominalistas" y que los nombres "no deben estar por encima de la ley".

Susana Díaz ha insistido en su intención de impulsar la Ley de Memoria Histórica y Democrática tanto presupuestariamente como desde el punto de vista de su desarrollo reglamentario. Ha defendido que la andaluza es una ley de vanguardia en España y "todos los esfuerzos tienen que ser para recuperar con justicia la memoria de los que lo dieron todo por recuperar libertad y democracia".