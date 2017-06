PSOE. CRECE LA TENSIÓN EN EL CONGRESO POR LA REGULACIÓN DE LOS ‘VIENTRES DE ALQUILER’

Etiquetas

El debate de los socialistas sobre una posible regulación de la denominada ‘maternidad subrogada’ está acaparando la atención del 39 Congreso Federal después de que los colectivos LGTB y Juventudes Socialistas estén a favor de su regulación, mientras que los colectivos feministas se muestran contrarios a dejar abierta cualquier legalización.Fuentes socialistas reconocen que hay “discusiones intensas” sobre esta cuestión hasta el punto que anoche mantuvieron una reunión entre los contrarios a la regulación para tener una posición firme que impida que se cuele cualquier resquicio y que sea usado en pro de la regulación. Esta cuestión llega “abierta” al Congreso porque, por un lado, en la ponencia que encargó la Gestora y coordinó Eduardo Madina no se hacía mención sobre el tema porque no hubo acuerdo; y, por otro, porque en las ponencias de los ‘pedristas’ se limitaron a poner que “los vientres de alquiler suponen una mercantilización de las mujeres”.Esto ha dado pie a que los lobbies partidarios de la “maternidad subrogada”, como ellos prefieren llamarla, han presentado enmiendas para que el PSOE apueste por su regulación. Y eso ha movilizado a las ‘feministas’ del partido porque son conscientes de que “la posición del PSOE sobre este tema es la que va a marcar la tendencia en este país”. Por ello, no quieren correr el riesgo a que se cierre “en falso” este asunto y que “no haya lugar a dudas”. Entienden que la frase de la enmienda de Pedro Sánchez “pudiera dar lugar a interpretación” y han presentado, tras la cita nocturna de los colectivos contrarios a esta cuestión, una propuesta de texto para “que no haya regulación de ningún tipo” sobre este asunto, según comentaron a Servimedia fuentes socialistas. Contra la posibilidad de regulación alguna, Alicia Millares, de la plataforma ‘No somos vasijas’, declaró que ‘la práctica del alquiler de vientres ni es feminismo ni es socialismo, es un debate que no tiene una solución intermedia. Hay que decir no como feministas y como socialistas” a este asunto, agregó.A su juicio, están haciendo una “argumentación absolutamente emocional”, en alusión a la presión de los colectivos LGTB, y que está “debajo de las posiciones favorables a la práctica del alquiler de vientres no hay nada, ningún argumento sólido, porque el argumento sólido es la defensa de los derechos”.Millares se mostró “convencida” de que “esta batalla la vamos a ganar las personas que realmente nos declaramos feministas y socialistas” porque “el socialismo no puede ceder al sueño neoliberal por excelencia, que es que los derechos puedan ser revocados por contrato”.No obstante, fuentes del feminismo socialista consultadas por Servimedia reconocieron que el debate será “duro” en la Comisión y que tenían el temor, por la presión y la extensión que están haciendo los lobbies que esta cuestión pueda salir de la Comisión y provocar una votación en el Plenario, lo cual hace más “incontrolable” la votación final. Este tema es el que principalmente está centrando el debate sobre el programa que debe salir del Congreso, y está implicando en el mismo a personas de máxima relevancia de la nueva dirección de partido. En la campaña de primarias, días antes de su reelección como secretario general, Sánchez dijo en un acto con mujeres: "No estoy a favor de usar el cuerpo de la mujer ni para la prostitución ni para la mal llamada maternidad subrogada". El debate sobre esta asunto abarcará toda la jornada puesto que está previsto que sea el último punto a tratar en la Comisión de Marco Estratégico, Ponencia Política y Social.