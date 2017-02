(VÍDEO) VILLACÍS (C’S) APUESTA POR LA GESTACIÓN SUBROGADA “ALTRUISTA”

Etiquetas

- Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde: . La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria de Política Municipal del partido, Begoña Villacís, se declaró partidaria de la gestación subrogada “sin contraprestación” y “de carácter altruista”, evitando así los conocidos popularmente como ‘vientres de alquiler’.“La esterilidad es algo que no tiene por qué condenar a una mujer o a un hombre que quieren ser padres”, explicó la concejala en una entrevista con Servimedia. En este sentido, aseguró que “no me parece razonable que en el año 2017 haya niños que no puedan ser inscritos con sus familias”.Ciudadanos celebró un acto sobre la gestación subrogada el pasado martes para “abrir el debate” sin “maximalismos” porque, a su juicio, España no puede “dar la espalda a esta realidad”. El líder del partido, Albert Rivera, planteó la necesidad de regular por ley esta práctica pero con políticas “garantistas”, como expuso Villacís.La gestación subrogada no está permitida en España y si una persona opta por tener el hijo con un ‘vientre de alquiler’ en una país en el sea legal suele haber dificultades para inscribirlo en el registro civil.