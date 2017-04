VIOLENCIA GÉNERO. SUSANA CAMARERO, SOBRE EL PACTO DE ESTADO: “NO PODEMOS DEJAR AL MARGEN A LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD”

Etiquetas

- En una entrevista concedida al boletín 'Cermi.es semanal'. La senadora del PP y presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta, Susana Camarero, ha asegurado, sobre el pacto de Estado contra la violencia de género en el que se está trabajando en la actualidad, que “no podemos dejar al margen a las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia”, puesto que “están menos incorporadas en la Ley Integral contra la Violencia de Género”.Así lo indica Camarero en una entrevista concedida a la publicación digital ‘Cermi.es semanal’, en la que recuerda que las mujeres con discapacidad sufren violencia machista en mayor medida que las que no tienen discapacidad.Además, subraya que en el caso de quienes están en situación de dependencia, las agresiones proceden en muchas ocasiones de su entorno más cercano, como familiares y cuidadores.La que fuera secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad hasta el pasado mes de noviembre explica que es muy importante que “con este nuevo pacto consigamos que en los estudios e índices se computen las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género, porque al final lo que no conoces no existe; cuando no ves un número real no te das cuenta de la magnitud del problema, y por lo tanto no puedes poner remedio”.Para acabar con problemas como las barreras que encuentran muchas mujeres con discapacidad a la hora de denunciar, entre otras cuestiones, Camarero destaca el trabajo que desde el Gobierno y los partidos políticos se está realizando de la mano de la Fundación Cermi Mujeres (FCM) y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).Así, subraya que recientemente la vicepresidenta ejecutiva de esta entidad, Ana Peláez, presentó en la Comisión de Igualdad la aplicación ‘Por mí’ y que próximamente comparecerá en la ponencia del Senado sobre el pacto de Estado contra la violencia de género, al igual que la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).PRIORIDADESPreguntada por las prioridades del futuro pacto de Estado, Susana Camarero resalta la reparación y recuperación de las víctimas, incluidos los hijos, haciendo especial hincapié en la prevención.“Todos los comparecientes nos dicen que es un problema de educación, es decir, hay que centrarse mucho en la formación, la concienciación, la sensibilización, no solamente en los colegios, en la formación en cada uno de los hogares, que la sociedad se conciencie de lo que es violencia de género, porque los estudios nos dicen que un 97% de los ciudadanos rechazan la violencia de género, sobre todo la violencia física, pero hay otro tipo de violencia que no se ve igual”, agrega la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado.Por otro lado, Susana Camarero define la igualdad como “la equidad, el equilibrio en derechos, que las mujeres y los hombres podamos tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y podamos llegar igual de lejos, algo que ocurre en el papel, en la ley, pero todavía sigue sin ocurrir en la realidad”.En esta línea, lamenta las dificultades que todavía encuentran las mujeres a la hora de acceder al mercado laboral, especialmente cuando se trata de conseguir ascensos. Por ello, aboga por la corresponsabilidad, de forma que el reparto de tareas relacionadas con la familia no siga recayendo casi en su totalidad en las mujeres, poniendo como ejemplo que las mujeres piden el 90% de las excedencias.Para Camarero, hay datos sorprendentes que dicen que el 60% de los licenciados son mujeres y que las mujeres toman el 80% de las decisiones de compra, pero a la hora de llegar a la cúspide de una empresa las mujeres representan el 30% de los puestos directivos, cifra que desciende hasta el 19% en las compañías del Ibex 35.“Es verdad que en los últimos años se ha incrementado esa presencia de manera sustancial, pero sigue habiendo un desnivel”, agrega la senadora popular.