VIOLENCIA GÉNERO. EL GOBIERNO SUSTITUYE A BLANCA HERNÁNDEZ POR MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ AL FRENTE DE LA DELEGACIÓN PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Consejo de Ministros nombró este viernes a María José Ordóñez nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, en sustitución de Blanca Hernández.Ordóñez, nacida en Cáceres en el seno de una familia numerosa, ha sido directora del Instituto de la Mujer de Extremadura cuando gobernó el político popular José Antonio Monago.Según informó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la carrera de la nueva delegada ha estado marcada por su dedicación a las mujeres. Ordóñez es licenciada en Geografía e Historia y ha trabajado en la atención social de los grupos de mujeres más vulnerables, el desarrollo e implantación de las políticas de igualdad de género y en la defensa de los derechos de la mujer y a la lucha contra la violencia machista. Ha sido directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura entre los años 2011 y 2015, impulsó la creación de la Red Nacional de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género, el Protocolo Extremeño contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la puesta en marcha del Atcviogen, el Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres y fue galardonada con el Premio Nacional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (‘menina’ contra la Violencia de Género) en 2012. Con anterioridad ocupó cargos en el Instituto de la Mujer y en el Instituto de la Mujer de Extremadura. En una entrevista a ‘El Periódico de Extremadura’ con motivo del Día de la Mujer de 2015, recogida por Servimedia, Ordóñez aseguraba que la sociedad española continúa siendo machista, aunque cada vez es menos permisiva ante la violencia de género. “Ese paso sí se ha dado, ya nadie se atreve a poner en duda el comportamiento de una mujer maltratada ni a justificar una agresión. Antes incluso se hacían bromas, y el grupo que lo escuchaba reía”, afirmaba.En el mismo texto, Ordóñez subrayaba que el varón había “aprovechado su posición preponderante a lo largo de la historia” y que aún existían reminiscencias, especialmente “en otras culturas”, donde el hombre ejerce su dominio sobre la mujer “de forma abusiva”.“Matrimonios forzosos, mutilación genital o trata de mujeres con fines de explotación sexual eran temas tangenciales para nosotros y no se abordaban, pero ahora por producto de la inmigración o simplemente porque existe un mayor grado de sensibilización social sí se abordan por el mero hecho de que son intolerables”, agregaba.En otra entrevista que concedió en 2014 al mismo medio apostaba por el apoyo a las mujeres ante el debate de la reforma de la ley del aborto, pues consideraba entonces que hay “métodos para evitar un embarazo no deseado”, que “se puede prevenir y prever” por ejemplo con “una educación sexual responsable”. Asimismo, la política extremeña detectaba que, en cuestiones de igualdad laboral, no se había producido “un cambio paralelo” en cuanto a las responsabilidades del hogar, por lo que las mujeres han tenido que ser “superwoman”. “A las mujeres no se les puede exigir el doble”, sentenciaba.CESE POR PETICIÓN PROPIASegún informó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el nombramiento se ha producido a propuesta de la ministra Dolors Montserrat, tras recibir la solicitud de la propia Blanca Hernández, que ha ocupado este cargo durante cinco años. La hasta ahora delegada, según el Gobierno, ha mostrado su satisfacción de ver que se inicia el diálogo para alcanzar el Pacto de Estado por la Violencia de Género, al tiempo que ha puesto en valor “la apuesta decidida de España para que la violencia contra la mujer deje de existir”.“Lo más importante es la convicción de que erradicar la violencia de género es de verdad una cuestión de Estado. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los sectores implicados, pues gracias a la suma de los esfuerzos se ha avanzado mucho en esta causa común, la de acabar con esta lacra”, recalca Hernández en el comunicado oficial.