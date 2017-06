VIOLENCIA GÉNERO. EL GOBIERNO ANALIZA MÁS DE 600 APORTACIONES AL PACTO DE ESTADO, QUE QUEDARÁ SELLADO “ESTE AÑO”

Etiquetas

- La ministra de Sanidad se reúne con los de Justicia, Interior y Educación para avanzar en su concreción. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, reunió este miércoles en la sede de su departamento a los titulares de Justicia, Interior y Educación para “hilvanar” el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y señaló tras el encuentro que han comenzado a estudiar las más de 600 aportaciones impulsadas por varias organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.Aunque no concretó las medidas se han comenzado a estudiar, Montserrat aseguró que estará listo “por supuesto, este año”, puesto que “es el compromiso de este Gobierno”. No obstante, indicó que habrá que esperar a los informes y documentos que surjan de los trabajos y análisis que sobre está materia tienen lugar en el Parlamento.En enero de 2017 se crearon subcomisiones en el seno de la Comisión de Igualdad, tanto en el Congreso como en el Senado, para identificar y analizar factores que inciden en la violencia de género y formular propuestas para erradicarla. A lo largo de este mes ambas subcomisiones podrían tener ultimadas sus conclusiones.El próximo paso tras la reunión que Montserrat mantuvo este miércoles con los ministros Íñigo Méndez de Vigo (Educación, Cultura y Deporte), Rafael Catalá (Justicia) e Ignacio Zoido (Interior), será la creación de varios grupos técnicos para estudiar la aplicación de cada una de las propuestas en los distintos departamentos gubernamentales. La reunión interministerial servirá como un grupo “proactivo de diálogo” para “hilvanar” el Pacto de Estado, dando cumplimiento a lo que establece el Convenio de Estambul sobre violencia contra la mujer. “Hemos trabajado sin descanso y no lo habrá hasta que no haya una sola víctima”, dijo la ministra en una rueda de prensa tras el encuentro.Por último, la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad llamó a “rechazar cualquier actitud machista” y recordó que “el germen de la violencia puede estar en cualquier rincón de España”.