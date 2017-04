EL FORO SOBRE VIOLENCIAS URBANAS CONCLUYE QUE LA CORRUPCIÓN Y LA DESIGUALDAD SON CAUSAS DE LAS MISMAS

Etiquetas

- Crea una Secretaría Técnica Internacional para que el proyecto "siga vivo" tras su primera edición en Madrid. El I Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz se clausuró este viernes con un documento titulado 'Compromiso de Madrid' que, entre otros aspectos, menciona la corrupción y la desigualdad como causas de dichas violencias.A través de este manifiesto, los asistentes, unas 400 personas y entre ellas un centenar ee alcaldes, de un total de 67 países, se comprometen a "defender la paz frente a la guerra", a "exhortar a los gobiernos estatales" a poner en marca planes de acción para la prevención de las violencias urbanas, y a "implantar mecanismos que acaben con la corrupción" porque "muchas de las causas de las violencias urbanas se explican por los procesos de corrupción".Otros de los puntos del decálogo hablan de "fomentar políticas de equidad e inclusión social" porque no se acabará con las violencias urbanas si no se termina con "las relaciones de dominio y desigualdad", de "fomentar políticas de los cuidados" o de "impulsar instrumentos de mediación y concertación social".Finalmente, el Compromiso de Madrid aboga por enfocar las violencias urbanas no sólo desde la persecución y el castigo, sino "ahondando en raíces y causas"; por "promover iniciativas de promoción de la convivencia, el respeto y la diversidad", para evitar las violencias contra colectivos específicos; y por "desarrollar políticas que fomenten el Derecho a la Ciudad garantizando Derechos Humanos y Sostenibilidad".Para que el Foro "siga vivo", se establece una Secretaría Técnica Internacional que canalice y coordine ulteriores iniciativas en este ámbito.