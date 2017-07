Villaverde: "En septiembre de 2020 estará finiquitada la deuda de los clubes con la Agencia Tributaria"

Etiquetas

El vicepresidente primero de LaLiga y gerente del Atlético de Madrid, Clemente Villaverde, aseguró este miércoles que la deuda que tienen los clubes con la Agencia Tributaria estará finiquitada "en septiembre de 2020", mientras que recalcó que el fútbol es "un sector muy organizado", demandando "llegar a una regulación" de los aspectos que minan su actividad.

En junio de 2017, los clubes tienen una deuda de 142 millones de euros con la Agencia Tributaria, mientras que hace cuatro o cinco años era de 650 millones antes de que entrase en vigor el plan de control económico que instauró LaLiga.

"Esa deuda estará finiquitada en septiembre de 2020", aseguró el gerente del club rojiblanco en una jornada celebrada este miércoles en la Asociación de Prensa de Madrid bajo el título 'El fútbol español en la encrucijada de una fiscalidad mutante e insegura', organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña y patrocinada por Wolters Kluver.

El directivo aclaró que el fútbol profesional es "una de las actividades de mayor control en España", que incluso está más controlado que por la propia UEFA, ya que exigen reglas más duras. Esto se debe entre otras cosas al 'fair play financiero'.

"Exigimos a nivel de fútbol profesional un control 'a priori' que es el que te marca la posibilidad de competir en la Primera o Segunda División española. Se regulan una cantidad de aspectos concretos que posiblemente con otros aspectos no están tan regulados, pero sí son más interpretativos. No puede ser que un club que no paga a Hacienda pueda comprar un delantero de nivel y otro que cumple con sus obligaciones no pueda", matizó.

Para Villaverde, "el marco donde se desarrolla la actividad es un marco perfectamente regulado y controlado". "Nos permite a todos los clubes llevar una vida saneada y conforme a lo que es exigible a una actividad propia como es la del fútbol", subrayó.

El gerente del Atlético también hizo referencia a las famosas cláusulas de rescisión de los futbolistas, como la que ha depositado este mismo miércoles Vitolo en la sede de LaLiga para cerrar su traspaso, y remarcó que no se tributan porque "no son un incremento patrimonial para el jugador", ya que es un dinero que "entra y sale" y no significa "una elevación de su patrimonio".

"La mayoría de jugadores cuando hacen los contratos hablan de cantidades netas. El problema es cuando el jugador a través de los derechos de imagen celebra contratos con terceros. Esos derechos de imagen que el jugador recibe por su carácter personal vienen derivados de la actividad profesional", expuso el exfutbolista.

El vicepresidente primero de LaLiga remarcó que las comisiones que se llevan los agentes "son rentas del jugador" y que según el importe pagado al futbolista este deberá "declarar por esas rentas". "En la relación agente-jugador no es una única en la que el agente pueda intervenir en nombre del jugador. Los agentes intervienen en otras funciones. Puede ser un agente que ponga de acuerdo a dos clubes. La norma que veníamos aplicando hasta ahora era que el club pagaba una contraprestación al agente con su IVA y sus servicios. Ahora es una situación de actas generalizadas", aclaró.

Villaverde defendió a Hacienda de "sobreactuar por publicidad", en el sentido de que en los casos de Leo Messi y Cristiano Ronaldo quieran dar ejemplo de lo que podría llegar a pasar. "Se me hace muy pesado el que pueda haber una idea ejemplarizante en cuanto a lo que se quiere conseguir. La justicia debe aplicar justicia", añadió.

El fútbol es "un sector muy organizado" según el gerente rojiblanco, ya que se establece "un control previo". "Lo que hacemos es demonizar determinados aspectos que vienen por el levantamiento de actas y diferenciación de criterios. Hay que llegar a una regulación de esos aspectos que minan la actividad del fútbol", concluyó.

"EL CIUDADANO TIENE DIFICULTADES PARA CONOCER EL SISTEMA FISCAL"

El dirigente de LaLiga estuvo acompañado en el debate por el catedrático de Derecho Penal Enrique Bacigalupo, por el economista y asesor fiscal-socio de Emede y Asociados, Juan Manuel Toro y por el abogado del estado en excedencia Manuel Rivero.

Bacigalupo incidió en que la fiscalidad es algo que "afecta a todos, al fútbol también". "Se trata de lograr una mayor justicia fiscal y una mayor seguridad jurídica", avanzó el catedrático en su ponencia, que se refirió a la "complejidad del sistema normativo fiscal" en el ámbito penal.

"La estructura del sistema normativo no contribuye a la seguridad jurídica, está duplicado y no se reduce a que uno sepa el contenido de una ley sino que tiene que saber de otras disposiciones que inciden en la interpretación de la ley fiscal. El sistema jurídico es inseguro, su interpretación es insegura y el ciudadano tiene dificultades para conocer el sistema fiscal", señaló.

Por su parte, la segunda cuestión de la que habla el argentino es la "responsabilidad de los asesores fiscales en la materia". "Un futbolista acude a un asesor fiscal que hace todo en su nombre y no puede controlar lo que hace. En estos casos el responsable es el asesor fiscal, no el futbolista", relató.

El economista Juan Manuel Toro pidió "llegar a unos escenarios de una fiscalidad más clara, transparente, porque hay que pagar impuestos, porque es un deber moral pagar los que corresponden y cuando corresponden" y advirtió que los casos que salen en prensa "son una minoría" en función del número de futbolistas jugando de forma profesional que pagan sus impuestos "sin ser objeto de inspección". "La imagen de que fútbol español defrauda no es cierta", aseveró.

Del mismo modo, avisó sobre "los jugadores que vienen de fuera" ya que sus estructuras pueden ser diferentes. "En el tema fiscal sería un buen aspecto a tener en cuenta que cuando un jugador viene desde el extranjero decirle cómo son aquí las normas y cómo se deben de hacer", concluyó.

Por último, el fiscal del Estado en excedencia Manuel Rivero consideró que la fiscalidad del fútbol es "complicada", aunque la culpa según él la tiene "el foro mediático que soporta el fútbol y sus protagonistas", ya que sin eso dejaría de ser "la industria que ya es".

"El fútbol se ha puesto las pilas desde hace años. LaLiga deberá arreglar cosas en un futuro. La fiscalidad de los futbolistas no es distinta de la que sufre una peluquería o un artista de cine", sentenció.