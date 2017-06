La comisión de derechos de los animales del Icab pide más reformas para erradicar los abusos

Etiquetas

Rull se compromete a aprobar esta legislatura el reglamento de la ley de protección animal

La Comisión de Protección de los Derechos de los Animales (CPDA) del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha pedido más reformas legales para erradicar abusos y prácticas crueles hacia los seres vivos y consolidar la conciencia social de defender a los animales.

Así lo han concluido en una jornada formativa organizada este jueves por la CPDA bajo el lema de 'comprometidos para seguir adelante', con la que ha celebrado su 15 aniversario para dar a conocer todo el trabajo que han realizado durante este tiempo en defensa de la protección animal.

Entre estos logros, la responsables de la comisión de protección de los derechos de los animales, Esther Palmés, ha expuesto en su intervención el haber logrado "importantes progresos para hacer que las leyes autonómicas y estatales se estén equiparando a las de Europa".

En este sentido, Palmés ha destacado que se ha logrado prohibir las corridas de toros, parar el maltrato animal en fiestas tradicionales y evitar que se maten animales para controlar la población de diferentes especies, entre otros.

La presidenta de la CPDA, Magda Oranich, ha incidido en haber conseguido "sensibilizar a la sociedad del hecho de que los animales son seres vivos con derechos que hay que respetar", y cree que son un referente a seguir: ahora, unos 25 colegios de abogados en España cuentan con una comisión específica en defensa animal.

En la clausura, la CPDA ha premiado al conseller de Terrritorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, en reconocimiento de su defensa de los derechos de los animales: "Un animalista convencido", ha asegurado la vicedecana del Icab, Rosa Maria Barberà, al entregarle el galardón.

PREMIO A RULL

"Nunca nos has fallado. Gracias, porque muchos de nuestros avances no se hubiesen producido sin tu ayuda y contribución", le ha dicho Barberà, en su intervención en sustitución del decano del colegio, Oriol Rusca, que no ha podido estar presente.

Tras recoger el premio, Rull se ha comprometido a que en esta legislatura se aprobará el reglamento que desarrolle la ley de protección de los derechos de los animales.

También ha asegurado que una de las cosas más grandes que ha hecho el Parlament en los últimos años es prohibir las corridas de toros en Catalunya, aunque también ve "impresentable" que todavía haya espectáculos públicos con el sufrimiento de seres vivos.

"El nivel de civilización de un pueblo es directamente proporcional a cómo trata a los animales", ha dicho Rull, parafraseando, aunque no literalmente, al abogado, pensador y político Mahatma Gandhi.