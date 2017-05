Los directivos cobran un 18% más que las directivas en España

Etiquetas

La presencia de la mujer en puestos directivos se ha reducido siete puntos desde 2008

Los hombres directivos cobran en España un 18% más respecto a una mujer con la misma responsabilidad, una brecha salarial que en cifras absolutas se traduce en un sueldo medio de 80.199 euros para un directivo y en un salario de 67.985 euros para una directiva.

Así se extrae del informe 'Diferencias salariales y cuota de la presencia femenina' presentado este jueves en rueda de prensa por la profesora de Eada Aline Masuda y la responsable del estudio y socia de Icsa, Indry Canchila.

Según el informe, elaborado a partir de una muestra de 80.000 personas empleadas por cuenta ajena en España y con datos recopilados a través de encuestas y plataformas, la brecha salarial es de un 12,8% en cuadros medios y de un 11,9% en empleados.

Actualmente, la mujer ocupa un 13% de los cargos directivos en España, un dato más positivo respecto al 11,8% de 2016, si bien supone una cifra alejada del 19,5% que se alcanzó en 2008, en pleno inicio de la crisis económica.

Además, mientras la brecha salarial en cargos directivos es de un 18% en España, ésta es menor en otros países como Italia (11,4%) y Francia (12,6%).

"La coyuntura económica influye, pero se trata de un problema estructural que requiere un cambio desde la educación, la cultura y la legislación del país y también desde la propia empresa", ha destacado Canchila, que ha añadido que son las multinacionales las que cuentan con mejores políticas de igualdad y conciliación.

Y es que, a la práctica, la crisis no solo se ha traducido en una menor presencia de la mujer en cargos directivos, sino en una mayor brecha salarial, una situación que no ha cambiado con la recuperación económica.

En concreto, las directoras generales en España suponen un 8,4% respecto a un 91,6% de los directores, y destaca la presencia de la mujer en la dirección de recursos humanos, con un 31,5%, y en la dirección de administración y finanzas, con un 19,4%.

MEDIDAS

Masuda ha criticado que en España "las leyes son muy generalistas y no sancionables", y ha apostado por crear nueva legislación como la ley de transparencia salarial de Alemania, que permite a la mujer conocer el salario que cobran otras personas con su mismo cargo.

Otras medidas para combatir esta situación son fomentar mayores políticas de conciliación, teniendo como ejemplo a los países nórdicos, y el teletrabajo.

Además, Masuda ha indicado que los curriculum vitae no deberían incluir foto ni nombre y en que en las entrevistas de trabajo no se debería preguntar por el estado civil o la voluntad de tener hijos: "De este modo, se toman decisiones sesgadas en los procesos de selección que no tienen en cuenta el desempeño real de la persona".